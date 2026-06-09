Automation Specialist till GKN Aerospace!
Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Trollhättan Visa alla datajobb i Trollhättan
2026-06-09
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, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Stenungsund
, Vara
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Om företaget
GKN Aerospace Sweden ingår i GKN Aerospace, som tillverkar motorkomponenter, flygplansstrukturer, kabinfönster, kablage och mycket mer till många av världens flygplan. Företagen i Aerospace-divisionen som arbetar med delar till flygmotorer bildar tillsammans Engines och vid anläggningen i Trollhättan utvecklas och tillverkas avancerade delar till motorer för flygplan och rymdraketer. De arbetar även med motorunderhåll.
GKN Aerospace har produktionsanläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge), Mexiko och USA. De har också ett ingenjörskontor i Bangalore, Indien och kontor i Stockholm (Public Affairs) och i Göteborg. Huvudkontoret för Engines ligger i Trollhättan.
Om avdelningen
Business Automation är en ny funktion inom GKN Engines med uppdrag att stödja HR, Finans och andra administrativa områden med smarta, skalbara och effektiva IT-lösningar. De arbetar nära verksamheten, SAP-teamet, Enterprise Architecture och övriga IT-funktioner för att identifiera förbättringsmöjligheter, förenkla processer och skapa bättre digitala arbetssätt. Området är i en spännande uppbyggnadsfas där de etablerar nya förmågor inom automation, integration, dataflöden och framtida arbetssätt. Rollen passar dig som vill kombinera teknik, processförståelse och verksamhetsnära problemlösning i en miljö där du får vara med och påverka från början.Arbetsuppgifter
Som Automation Specialist kommer du att spela en viktig roll i att identifiera, analysera och realisera automationsmöjligheter inom våra administrativa processer. Du arbetar nära verksamhetsrepresentanter, utvecklare, SAP-specialister och arkitekter för att förstå behov, kartlägga processer och bidra till lösningar som är hållbara över tid. Rollen är praktisk och verksamhetsnära, men har även en tydlig utvecklingsväg mot en mer arkitektonisk roll inom integration och automation. Du förväntas bidra med teknisk förståelse, nyfikenhet och struktur, samtidigt som du successivt bygger djupare kunskap inom våra integrationer och affärsprocesser.
I rollen ingår:
• Identifiera och analysera automationsmöjligheter inom HR, Finans och andra administrativa processer.
• Kartlägga processflöden, systemberoenden, dataflöden och manuella arbetsmoment tillsammans med verksamheten.
• Bidra till kravarbete, lösningsförslag och prioritering av automationsinitiativ.
• Utveckla, testa eller koordinera prototyper och proof-of-concepts kopplade till automation, workflows, data och AI-baserade lösningar.
• Samarbeta nära SAP-teamet, integrationskonsulter, Enterprise Architecture och utvecklare för att säkerställa att lösningar passar in i helheten.
• Bidra till riktlinjer och arbetssätt för när automation, integration, workflow eller systemförändring är rätt lösning.
• Successivt ta större ansvar för lösningsdesign inom avgränsade automations- och integrationsområden.Profil
Vi söker dig som är nyfiken, strukturerad och lösningsorienterad, med ett genuint intresse för hur teknik kan förbättra arbetssätt och skapa värde för verksamheten. Du trivs i gränslandet mellan IT och business och har förmågan att förstå både tekniska detaljer och den större helhetsbilden.
Du behöver inte vara färdig arkitekt idag, men du har potentialen och viljan att växa mot en mer ledande roll inom automation, integration och lösningsdesign. Du är bekväm med att samarbeta med olika intressenter, ställa frågor, analysera problem och omsätta idéer till konkreta förbättringar.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av automation, data engineering, systemutveckling, processutveckling eller liknande tekniskt område.
• God förståelse för dataflöden, systemintegrationer, API:er, workflows eller backend-/plattformslösningar.
• Förmåga att analysera verksamhetsbehov och översätta dessa till tekniska eller processmässiga lösningsförslag.
• Erfarenhet av att arbeta nära både tekniska team och verksamhetsrepresentanter.
• God kommunikativ förmåga och förmåga att skapa tydlighet i komplexa frågeställningar.
• Ett proaktivt, strukturerat och självständigt arbetssätt, samtidigt som du är en stark lagspelare.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Relevant högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap, teknik, data, automation eller motsvarande erfarenhet.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av SAP eller andra ERP-system.
• Erfarenhet av finansprocesser, till exempel inköp-till-betalning, fakturahantering, orderflöden, controlling eller rapportering.
• Erfarenhet av HR-processer eller administrativa verksamhetsflöden.
• Erfarenhet av Medius, PLM-system eller andra verksamhetskritiska applikationer.
• Erfarenhet av integrationsplattformar, exempelvis SAP BTP, Azure Integration Services, MuleSoft, Boomi eller liknande.
• Erfarenhet av Microsoft Fabric, Azure, Power Platform, AI/ML, RPA eller workflow-verktyg.
• Erfarenhet av processkartläggning, Lean, verksamhetsutveckling eller förändringsledning.
• Intresse för att utvecklas mot en framtida roll inom lösningsarkitektur, integrationsarkitektur eller automation architecture.
Denna tjänst är baserad i Trollhättan, Sverige, därför bör konsulten kunna erhålla rättigheten att bo och arbeta i Sverige. Resor till andra platser inom Sverige samt EU ingår i rollen vid behov.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där GKN:s kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, detta medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I den här rekryteringen samarbetar GKN Aerospace med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd på Skill med goda möjligheter till fortsatt anställning på GKN. Om du har frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Nicolina Hansson via mail nicolina.hansson@skill.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7877037-2043751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Nohabgatan 14 (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Jobbnummer
9955045