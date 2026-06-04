Automation Engineer
Knightec Group Software and Cloud AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-06-04
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Därför är detta jobb för dig Vill du vara med och skapa framtidens lösningar? Här får du chansen att utveckla produkter som förändrar världen och verkligen gör skillnad.
Vi arbetar bland annat i projekt med Autonoma fordon som formar morgondagens transporter och elsystem till maskiner mot bl.a. Healthcare och för arbetsfordon.
Vår styrka är kombinationen av innovation och teknik. Vi utvecklar allt från avancerad fordonslogik till elsystem inom medicintekniska produkter och intelligenta bildanalysverktyg.
På Knightec Group möter vi utmaningar med nytänkande samarbeten och ett helhetsansvar för projekt genom våra inhouse-team. Hos oss får du frihet att skapa smarta automationslösningar som driver projekt framåt. Du arbetar nära andra ingenjörer i tvärfunktionella team för att lösa komplexa problem och utveckla framtidens teknik. Hos oss får du möjlighet att växa som automationsingenjör, från att stötta mindre företags FoU med styrsystem och PLC-lösningar till att bidra med avancerad automationsexpertis hos större industrikunder. Vi har en stark närvaro inom medtech, life science, industri och fordonsindustrin, vilket ger dig unika tekniska utmaningar.Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du friheten att tänka stort och verktygen för att förverkliga dina idéer. Som nyckelspelare i våra projekt kommer du att:
Driva utveckling av automationssystem, från krav till implementering och driftsättning.
Utforma systemarkitektur och integrationer mellan styrplattformar, HMI, PLC/PC och sensorer.
Samarbeta nära produktutvecklingsteamet för att realisera nya produkter eller uppgraderingar. Kvalifikationer
Har dokumenterad erfarenhet av automationsutveckling (styrsystem, PLC/PC, HMI, automatiserad utrustning).
Har goda kunskaper i automationsplattformar: exempelvis Beckhoff, Rockwell Automation, Siemens eller DeltaV.
Har erfarenhet av programmerings-/utvecklingsmiljö: exempelvis TwinCAT, CoDeSys eller liknande.
En relevant högskole- eller universitetsutbildning.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Tjänsten är placerad på vårt kontor i Uppsala, Dragarbrunnsgatan 45. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Margit Pettersson, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845423-2036325". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Software and Cloud AB
(org.nr 556403-0996), https://career.knightecgroup.com
Dragarbrunnsgatan 45 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9948130