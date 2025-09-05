Atex-Specialist Till Afry I Göteborg!
Klappar ditt hjärta lite extra för säkerhet och miljö? Vill du fortsätta jobba med ATEX men inom flera olika områden och tillsammans med kompetenta kollegor? Då kan du vara den vi söker till AFRY i Göteborg!
Om rollen
Nu söker teamet i Göteborg en ny kollega med tidigare arbetserfarenhet inom ATEX och explosionsfarliga miljöer. Du som ATEX-specialist kommer ingå i en grupp som arbetar med projekt inom flera olika områden, exempelvis industri, labbmiljöer, fabriker och sjukhus. Projekten innefattar risker gällande exempelvis vätgas, damm, batterier, olja, gas och brandfarliga vätskor. Vissa projekt är stora och kan sträcka sig över flera år. Du och din grupp arbetar också tvärfunktionellt med andra avdelningar på AFRY, i Sverige och internationellt.
Du som ATEX-specialist kommer att arbeta med riskbedömningar, beräkningar samt riskanalyser - både i förebyggande syfte och för att hantera konsekvenser vid incidenter. I arbetet ingår även rapportskrivande, stöd till juniora kollegor och att identifiera nya möjligheter för projekt och samarbeten. Du kommer att ha kundkontakt och göra platsbesök, ofta i miljöer där LBE (Lågspänningsdirektivet) och andra säkerhetsstandarder är centrala. Vi arbetar enligt gällande regelverk, inklusive SRVFS 2004:7 - föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor, och tillämpar metoder som HAZOP, processriskanalys och olycksfjärilsriskanalys i våra uppdrag. Det är viktigt att du bidrar med en "vi-känsla" både med kollegor och kund. Som ATEX-specialist har du kundkontakt och åker ut på platsbesök.
Vi söker dig med
För att trivas som ATEX-specialist behöver du vara intresserad av och nyfiken på riskbedömningar, säkerhetsarbete och miljöfrågor. Du behöver vara kommunikativ och trygg i en kravställande roll.
Skallkrav
• Minst 1 års arbetserfarenhet som ATEX-ingenjör, gärna inom olja, gas eller industri.
• Relevant utbildning, exempelvis kemi-, el-, brand- eller riskingenjör.
• Erfarenhet av HAZOP, processriskanalys, olycksfjärilsriskanalys eller liknande..
• Kännedom om SRVFS 2004:7 och arbete i explosionsfarliga miljöer.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Körkort B.
Om AFRY
AFRY är ett internationellt teknikkonsultbolag och är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. AFRY har över 19 000 medarbetare och kontor i 50 länder. De är experter inom områdena infrastruktur, industri och energi. De arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer där de har en uttalad strategi inom just hållbarhet och grön omställning.
Att vara en lagspelare, visa nyfikenhet och våga vara modig representerar bolagets anställda. Här trivs du som vill vara med och skapa, bidra och bygga ett smartare samhälle. Här är det en självklarhet att du från och med din första arbetsdag kommer att bli omhändertagen och stöttad på din resa mot att bli ditt bästa jag. Det som krävs av dig är driv och engagemang!
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos AFRY.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Rebecca Anderson via e-post: rebecca.anderson@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos AFRY med Gruppchef. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
