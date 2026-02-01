Återvinningsarbetare inom elektronik
Vi söker omgående en medarbetare inom demontering inom elektronik-återvinning till en av våra kunder i Jönköping.
Kundföretaget är nu i spännande expansionsfas och söker nu fler engagerade medarbetare till sitt produktionsteam!
Kundföretaget är verksamma inom hållbar återvinning, demontering och bearbetning av elektronikprodukter - en viktig del i den cirkulära industrin.
Här erbjuder man möjlighet att arbeta i ett växande företag med fokus på miljö och hållbarhet, trevlig arbetsmiljö och tillhöra ett sammansvetsat team.
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid
Konsultuppdraget planeras pågå tillsvidare med goda möjligheter till anställning hos kundföretaget på sikt.
Vad innebär rollen
Som Demontör/montör i företagets produktion blir du en central del av processen där du demonterar elektronikkomponenter, hanterar maskiner och verktyg samt säkerställer att materialen sorteras korrekt för vidare återvinning. Detta är ett praktiskt, varierande och fysiskt arbete där noggrannhet, säkerhet och arbetsglädje står i fokus.
Arbetet kan stundtals vara fysiskt tungt.
• Exempel på arbetsuppgifter:
• Demontering av elektronikprodukter och teknisk utrustning
• Maskin- och verktygshantering enligt givna instruktioner
• Sortering av material efter fraktioner (t.ex. plast, metall, kretskort)
• Medverkan i förbättringsarbete och ordning & reda
• Arbete enligt säkerhetsrutiner och miljökravKvalifikationer
• B-körkort B och gärna tillgång till bil
• Truckkort A & B
• Är praktiskt lagd, gillar att jobba fysiskt och med händerna samt att du trivs i en industriell/verkstadsmiljö
• Har god arbetsdisciplin och är noggrann i ditt arbete
• Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet av industri, montering, demontering eller återvinningsarbete sedan tidigare.
• Erfarenhet av maskin-/verktygshanteringOm företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
