AT-läkare till Lasarettet Trelleborg
2026-02-06
Gör skillnad. Varje dag.
Lasarettet i Trelleborg är en stor arbetsplats som samtidigt har det lilla sjukhusets alla fördelar. Vi bedriver akutmottagning, somatisk slutenvård med tonvikt på internmedicin, specialistmottagningar och ortopediskt centrum.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Vi söker fyra AT-läkare till Trelleborgs Lasarett med tillträde 2026-09-01 alternativt 2026-12-01.
Arbetstiden innebär schemalagd ordinarie arbetstid, måndag till fredag, inklusive röda dagar, klockan 08.00-21.00. Viss jourtjänstgöring förekommer.
AT-tjänstgöringen startar med en veckas introduktion. Du får en handledare på varje placering. Som AT-läkare kommer du under din AT att erbjudas att åka på AT-tinget, STRAMA-utbildning, kurs i försäkringsmedicin och sjukskrivning samt akutkurs. Dessa utbildningar arrangeras av Region Skåne. Under din AT arrangeras också fortlöpande föreläsningar lokalt.
Mer information om AT hittar du på http://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/atKvalifikationer
Vi söker dig som har svensk läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att göra AT. Tjänstgöring som underläkare inom svensk sjukvård är meriterande. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Sökande med utbildning utanför EU ska innan påbörjad AT-tjänst ha avslutat kursen Samhälls- och författningskunskap/Författningskunskap med godkänt resultat. Kursen behöver däremot inte vara genomförd innan intervjutillfället.
Vi rekryterar AT-läkare med sjukhusets framtida kompetensförsörjning i fokus och fäster därför stor vikt vid att du utöver formella meriter har personlig mognad, omdöme, empati och samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är engagerad, initiativrik, kommunikativ samt att du har ledaregenskaper. Lokal anknytning kan vara meriterande.
OBS! Du kan inte komplettera din ansökan efter sista ansökningsdag 2026-02-20. Ofullständiga ansökningar beaktas inte. Bifoga följande:
• CV som innehåller alla eftergymnasiala utbildningar samt all vårderfarenhet. Uppge titel, klinik och anställningstid.
• Personligt brev, där du har möjlighet att ge en bild av dig själv och varför du är intresserad av AT hos just oss.
• Läkarexamen. Har du inget examensbevis ännu, bifoga Ladokutdrag (om minst 300 högskolepoäng, ej registreringsintyg) eller motsvarande.
• Du som studerat till läkare utanför Norden ska bifoga ditt beslut från Socialstyrelsen att du är behörig att söka AT och ett intyg på att dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala (såvida du inte fullgjort din gymnasieutbildning i Sverige).
• Du som har ett giltigt arbetstillstånd från Migrationsverket som möjliggör AT- tjänstgöring ska bifoga detta.
Vi kommer att hålla intervjuer den 4 mars.
Om du är intresserad av AT vid flera sjukhus i Region Skåne, vill vi att du begränsar antalet ansökningar till max 3, där du uppger vilket sjukhus som är ditt första- andra- respektive tredjehandsval. Tänk på att om du är intresserad av flera sjukhus behöver du skicka in en separat ansökan till varje sjukhus. Alla AT-ansökningar i Region Skåne samkörs för att kontrollera prioriteringsordningen.
Utdrag ut misstanke- och belastningsregister kommer att göras inför eventuell anställning.
Vi behandlar ansökningar löpande så varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Kontakt
Rekryterare
Ellen Holmberg ellen.holmberg@skane.se 072-459 63 47 Jobbnummer
9726620