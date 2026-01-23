AT-läkare Skaraborgs sjukhus
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
Skaraborg, området mellan Vänern och Vättern har mycket att erbjuda - mycket mer än du kanske tror!
Hos oss får du spännande arbetsuppgifter och nya utmaningar!
Vi erbjuder 18-månaders tjänstgöring i Skaraborg med huvudsakliga placeringar på sjukhuset i Skövde.
Enstaka veckor kan förekomma på samtliga av Skaraborgs Sjukhus. Primärvårdsplaceringen sker på en vårdcentral någonstans i Skaraborg.
Hos oss får du:
Personlig utbildningspott på 20 000 kr för t ex AT-studieresa, regionalt AT-forum, AT-stämma
En introduktionsvecka, utbildning i A-HLR, akutmedicin och akutkirurgi m.m, samt ytterligare 12 valfria utbildningsdagar under din AT
Schemalagd teoretisk utbildning, speciellt riktad till dig som är AT-läkare, sker regelbundet
Personlig handledare som du träffar regelbundetDina arbetsuppgifter
AT-tjänstgöringKvalifikationer
Läkarexamen eller beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra AT. Ska vara inlämnat senast 3 veckor innan AT-starten.
Om läkarexamen eller Socialstyrelsens beslut (om du inte läst i Sverige) finns vid ansökningstillfället ska detta bifogas ansökan.
För dig som har utbildat dig till läkare i annat land än Sverige och inte har svensk gymnasieexamen, krävs intyg om godkända språkkunskaper i svenska motsvarande kraven på allmän behörighet för antagning till läkarutbildning i Sverige (godkänt prov i Svenska B alternativt TISUS-test eller motsvarande C1 på Europaskalan). För läkare utbildade i Norden görs en individuell bedömning.
Meriter som beaktas: Vårderfarenhet är meriterande. Stor vikt läggs vid intervjuer och referenser.
Övrig Information
AT-start vecka 36 eller 49 2026
Anställningsintervjuer genomförs den 4-6 mars + 9-11 mars 2026.
Vi vill att du motiverar varför du söker AT hos oss i ditt personliga brev.
Vid en eventuell anställning som AT-läkare kommer vi att begära utdrag ur misstanke och belastningsregistret, som inte får visa något anmärkningsvärt. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Mer om AT i Skaraborg hittar du på Utbildning - Skaraborgs Sjukhus
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/320". Omfattning
