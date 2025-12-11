Assistenter till Uppsala

Omand Admin AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-12-11


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Omand Admin AB i Uppsala

Jag heter Oskar, är 40 år och bor i Uppsala. Jag är social, positiv och gillar att vara aktiv - allt från att gå ut, träna och hitta på saker till att bara ha en trevlig vardag. Jag använder Permobil och söker nu en personlig assistent med ett varmt och positivt förhållningssätt till livet.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Dina arbetsuppgifter
• Hjälp med personlig omvårdnad (duscha, påklädning m.m.)
• Laga mat och hjälpa till i köket
• Handla och följa med på ärenden
• Stöd i hemmet - städning, enklare hushållssysslor
• Följa med ut på aktiviteter, träning och promenader
• Hjälpa mig i situationer där jag har begränsad handfunktion
• Bilkörning vid behov (körkort är ett krav)
Jag söker dig som är glad, lugn, pålitlig och har ett respektfullt bemötande. Ett positivt synsätt gör vardagen roligare för oss båda.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
Via mejl
E-post: oskar85norberg@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Omand Admin AB (org.nr 559471-3405)

Arbetsplats
Oskar

Jobbnummer
9640417

Prenumerera på jobb från Omand Admin AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Omand Admin AB: