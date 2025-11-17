Assistent till särskilt boende
2025-11-17
Ref: 20252644
Särskilt boende inom Malmö stad består av fem enheter. Vi söker nu en assistent som ska vara placerad på Enhet 1, vilken är indelad i åtta sektioner. Du blir en del av ett team på 6 assistenter inom enheten.
Är du en engagerad och flexibel person med ett genuint intresse för att arbeta inom vård och omsorg? Vill du bli en del av ett team som varje dag bidrar till att förbättra människors livskvalitet? Då kan det vara dig vi söker!
Känner du igen dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag - och bli en del av vårt viktiga arbete inom Malmö stad!Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Som assistent kommer du att vara det dagliga och proaktiva stödet för våra chefer och team. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Praktiskt arbete med daglig bemanning och schemaplanering.
• Administration i system som Medvind/H-rutan och ekot.
• Beställning av förbrukningsartiklar och arbetskläder.
• Hantering av felanmälningar, mottagning av leveranser och hantverkare.
• Bokning av utbildningar för personal.
• Kontakt med verksamheter vid flytt av nya brukare.
• Hantering av behörigheter i olika IT-system.
• Samordning av praktikanter och arbetsmarknadsanställningar.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med antingen inriktning på administration eller undersköterskeutbildning.
• Dokumenterad erfarenhet av bemanningsplanering och övergripande personalplanering.
• Erfarenhet av samordningsuppgifter inom hälso- och sjukvård och/eller vård och omsorg.
• Tidigare arbete med administration, gärna inom kommunal sektor, är meriterande.
• Erfarenhet av att ha arbetat inom 24-timmarsverksamhet är en fördel.
• Du är van vid att använda datorn som arbetsredskap och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya program och system.
• Goda kunskaper i aktuella systemstöd som Medvind och Personec P är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Personliga egenskaper som behövs för tjänsten
• Flexibilitet: Arbetet innebär ofta förändringar och nya utmaningar, så det är viktigt att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändring. Detta är avgörande för att hantera den dagliga bemanningen och schemaplaneringen.
• Samarbetsförmåga: Du kommer att arbeta nära andra människor och olika verksamheter. Att kunna relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt, lyssna, kommunicera och lösa konflikter konstruktivt är viktigt för att vara effektiv i rollen som samordnare och kontaktperson för praktikanter och arbetsmarknadsanställningar.
• Strukturerad: För att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt behöver du vara strukturerad. Detta hjälper dig att hålla tidsramar och säkerställa att administrativa uppgifter som hantering av behörigheter och bokning av utbildningar utförs korrekt och i tid.
• Serviceinriktad: Ett lugnt och uppmärksamt bemötande, samt förmågan att hjälpa andra och leverera lösningar, är avgörande för att hantera felanmälningar, ta emot leveranser och assistera chef i deras dagliga arbete.
• Självgående: Du kommer att behöva ta ansvar för dina uppgifter och driva dina processer vidare på egen hand. Detta är viktigt för att kunna hantera beställningar, administration och att snabbt sätta sig in i och använda nya system.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter". Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdragOm företaget
Särskilt boende, ansvarar för vård och omsorg på stadens vård- och omsorgsboenden, korttidsboenden och växelvård. Vi arbetar med att ge stöd till äldre som inte längre kan bo kvar hemma på grund av omfattande behov av vård och omsorg, ofta till följd av demens eller fysisk sjukdom. Vår avdelning präglas av empati, respekt och en stark vilja att skapa en trygg och trivsam miljö för våra boende. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Frida Johansson frida.johansson2@malmo.se 0709-845564 Jobbnummer
9608941