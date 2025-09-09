Assistent sökes till man med MS i centrala Uppsala
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-09-09
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Göteborg, Karlstad och Visby.
Vi söker nu en ny medarbetare, gärna kvinna i 25-45 år, till en man med MS som bor i centrala Uppsala. Han söker dig med eget driv, som har stort ordningssinne och kan se vad som behöver göras i hemmet.
Mannen behöver hjälp med all av och påklädning, han tränar varje dag som han behöver hjälp med. Du som söker behöver därför ha god fysik och själv gilla träning. Mannen badar gärna en gång i veckan på Fyrishov så du bör inte ha någon klorallergi.
Mannen har ett stort fotbollsintresse och du kan därför få hänga med på matcher i Uppsala. Mannen gillar också att resa så det är bra om du själv kan tänka dig att hänga med på dessa resor.
Arbetstiderna är främst dagtid alla dagar i veckan, men även kväll kan förekomma.
Intervjuer kommer ske löpandes.
Lön enligt kollektivavtalet vårdföretagarna Branch G:
Har du frågor om uppdraget uppge 20250905-1037 när du ringer.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt kollektivavtalet.
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Detta är ett deltidsjobb.
Särnmark Assistans AB (org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se
9498821