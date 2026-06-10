Driven sales specialist sökes till Telavox!
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2026-06-10
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Drivs du av uppsökande försäljning, att bygga din egen pipeline och att omvandla första möten till långsiktiga kundrelationer? Vår kund Telavox växer och söker nu en Sales Specialist med fokus på nykundsbearbetning till teamet i Stockholm.
I rollen ansvarar du för hela nykundsresan – från att identifiera och prospektera egna konton till att boka möten, genomföra värdeskapande säljdialoger och stänga affärer. Du blir en del av ett ambitiöst och stöttande team där nyfikenhet, initiativförmåga och ett starkt resultatfokus värderas högt.
Om du motiveras av att skapa nya affärsmöjligheter, påverka beslut och driva en strukturerad säljprocess från första kontakt till signerat avtal, kan detta vara nästa steg för dig.
Som Sales Specialist blir du en viktig del av Telavox säljteam i Stockholm. Ditt huvudsakliga uppdrag är att driva nykundsförsäljning inom SME/Mid-Market-segmentet (20–350 anställda) och guida kunder från första kontakt till signerat avtal.
Varje kund har unika behov, förväntningar och olika grad av komplexitet. Därför arbetar du strukturerat och datadrivet för att prioritera rätt konton, identifiera affärsmöjligheter, nå beslutsfattare och skapa långsiktigt värde för kunderna. Ditt arbetssätt kommer att bidra till hur proaktiv och kundfokuserad försäljning bedrivs på bästa sätt.
I rollen kommer du bland annat att:
Prospektera och bygga upp din egen pipeline inom ditt segment
Identifiera och kvalificera potentiella kunder via telefon, e-post, LinkedIn och andra digitala kanaler
Kontakta beslutsfattare och boka dina egna möten
Driva hela säljprocessen – från första kontakt till signerat avtal
Arbeta strukturerat och datadrivet i moderna CRM-system – Telavox använder HubSpot
Genomföra värdeskapande säljsamtal med fokus på att lösa kundernas faktiska utmaningar
Agera rådgivande partner och guida kunder genom beslutsprocesser med best practice som utgångspunkt
Du kommer att sälja en av telekommarknadens mest konkurrenskraftiga kommunikationsplattformar och hjälpa företag att förenkla sin kommunikation och sitt samarbete i vardagen.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som gillar att skapa nya affärsmöjligheter och bygga relationer redan från första kontakten. Du är prestiegelös, nyfiken, resultatorienterad och trivs med att arbeta mot tydliga aktivitets- och försäljningsmål.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av försäljning eller affärsutveckling
Erfarenhet av att proaktivt kontakta och bearbeta potentiella kunder.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Erfarenhet av att arbeta strukturerat och datadrivet i CRM-system – erfarenhet av HubSpot är meriterande
Det är meriterande md erfarenhet från Telecom, SaaS eller IT.
Som person är du driven med en stark vilja att utvecklas. Du trivs med att bygga relationer, både internt och externt, tar ansvar för ditt arbete och har en naturlig förmåga att påverka och guida andra. Samtidigt tror du på att trivsel och arbetsglädje är en viktig del av att skapa riktigt bra resultat.
Tjänsten förväntas starta så fort vi hittar rätt person. Du kommer att bli anställd av StudentConsulting som konsult till en början, men det finsn godas chanser till långsiktighet hos Telavox. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Döbelnsgatan 24 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Cecilia Ekberg info@studentconsulting.com Jobbnummer
9958396