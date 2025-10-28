Assistent sökes till man i Rönninge
Jag är en 50-årig man med en förvärvad skada, det innebär att jag är beroende av personlig assistans dygnet runt, inklusive viss dubbel assistans. Jag söker nu engagerade assistenter som kan bidra till att göra min vardag både aktiv och trivsam.
Om mig: Jag är en social och positiv person som gärna sysselsätter mig med olika aktiviteter. Hemma spenderar jag bla tid vid datorn. Jag tycker också om att vara ute, promenera, gå på idrottsevenemang och delta i andra roliga aktiviteter. Dessutom simmar jag några gånger i månaden, vilket innebär att du som assistent behöver vara simkunnig eftersom du assisterar mig i poolen.
En viktig del av min vardag handlar om att träna för att återfå så många funktioner som möjligt. Därför är det ett stort plus om du är intresserad av träning och kan vara med och motivera mig i detta arbete.
Ibland har jag besök av hund så du kan inte vara pälsallergiker.
Jag tycker om att ha en lättsam och trevlig stämning runt mig och har nära till skratt. Då jag ibland reser för att träffa vänner behöver du vara flexibel och kunna följa med på enstaka resor, både inom Sverige och utomlands.
Jag söker dig som är:
- Ansvarsfull, flexibel och påhittig - jag uppskattar nya idéer på aktiviteter och utflykter.
- Simkunnig och har god fysisk kondition
- Bekväm med att laga mat och kan hjälpa till med praktiska sysslor i hemmet.
- Lite händig, gärna med teknikintresse och datorvana.
- Flytande i svenska, både i tal och skrift.
- Ej är pälsallergisk
- Vill jobba dag, kvällar och vissa helgdagar.
Erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och personlighet.
Omfattning: 60%
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
