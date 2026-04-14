Assistant Store Manager
Assistant Store Manager (ASM) är Store Managers (SM) viktigaste stöd och ställföreträdare, och bidrar direkt till butikens kommersiella framgång och operativa kvalitet.
ASM säkerställer en tydlig ledarskapsnärvaro i butiken och skapar en inspirerande miljö med fokus på service, teamwork och resultat. Rollen fungerar som ställföreträdare för Store Manager vid behov, och bidrar till att motivera, coacha och stötta teamet i att nå sina mål och leverera en stark kundupplevelse.
Store Manager och Assistant Store Manager arbetar nära tillsammans och kompletterar varandra i erfarenhet, kompetens och ledarskapsfokus. ASM kan ha ansvar för ett definierat försäljningsområde eller en operativ funktion i butiken, med tydligt ägarskap och ansvar för genomförande.
Detta är en operativ ledarroll där du leder genom att vara ett föredöme och driver resultat genom synligt ledarskap och god operativ förståelse.
Ansvarsområden
• Vara ställföreträdare för Store Manager och ta fullt ledaransvar vid behov * Leda den dagliga driften med starkt kommersiellt fokus och hög servicenivå * Stötta uppnåelsen av mål kopplade till försäljning, lönsamhet och produktivitet * Ansvara för definierade försäljningsområden eller operativa funktioner i butiken * Stötta genomförandet av kampanjer, visual merchandising och butiksstandarder * Säkerställa efterlevnad av rutiner inom drift, bemanning och säkerhet * Bidra i rekrytering, onboarding och upplärning av nya medarbetarePubliceringsdatum2026-04-14Kvalifikationer
• Ledarerfarenhet från retail, gärna som Sales Leader, After Sales Leader, Supervisor eller liknande roll * Förmåga att leda och motivera team samt leverera starka kommersiella och operativa resultat * God förståelse för butiksdrift och retailprocesser * Flytande i lokalt språk samt goda kunskaper i engelska
Varför välja XXL?
Hos XXL blir du en del av en arbetsplats som kombinerar en aktiv och varierad arbetsdag, stark lagkänsla och möjligheten att prestera tillsammans med andra. Vi erbjuder utbildning, utvecklingsmöjligheter och en arbetsdag som aldrig är tråkig.
Redo att ta nästa steg i din karriär?
Vi ser fram emot din ansökan! Observera att vi endast behandlar ansökningar som skickas in via vårt elektroniska ansökningssystem. Istället för ett traditionellt personligt brev ber vi dig besvara några frågor som en del av ansökningsprocessen. När du ansöker kommer du att bli ombedd att ladda upp ditt CV och svara på våra frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7446645-1946561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xxl Sport & Vildmark AB
549 37 SKÖVDE
