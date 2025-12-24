Assistant Restaurant Manager sökes till Restaurang
Assistant Restaurant Manager sökes till restaurang!
Vi letar efter assisterande restaurangchef som motiverar teamet och driver utveckling tillsammans.
Assistant Restaurant Manager:
Som Assistant Restaurant Manager stöttar du restaurangchefen i den dagliga driften, leder och motiverar personalen, säkerställer hög servicekvalitet samt ansvarar för schemaläggning, rutiner och gästupplevelse.
Samt har du ansvar på inköp av varor och beställningar från leverantörer.
Krav och egenskaper:
Teamleader och "fixare" - hittar lösningar på allt. God kommunikationsförmåga och kundservice.
Teamplayer med förmåga att leda kollegorna på ett effektivt sätt, även under press.
Flexibel när det gäller arbetspass, kvällsarbete och helgarbete.
Har tidigare erfarenhet inom servicebranchen, såsom arbete inom restaurang eller butik.
Har erfarenhet av ledarskap.
Pratar svenska & engelska. Övriga språk är meriterande.
Är över 18 år.
Anställningsvillkor:
Tjänsten är på heltid och är tillsvidare med inledande provanställning på sex månader. Arbetstiderna varierar med hänsyn till våra öppettider och kommer att diskuteras vid en personlig intervju.
Tjänsten erbjuder en månadslön och lönen fastställs utifrån din tidigare erfarenhet inom restaurang/servicebransch och styrks genom uppvisande av arbetsgivarintyg under rekryteringsprocessen.
Skicka din ansökan via e-post till jobs@thecurryco.se
med ämnesraden "ASM Restaurang" och inkludera följande:
Ditt CV med relevant arbetslivserfarenhet.
Ett personligt brev där du beskriver dig själv och varför du vill arbeta hos oss.
Är du vår nästa kollega som trivs med att kombinera ledarskap och service? Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag för att inte gå miste om möjligheten!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: jobs@thecurryco.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ARM Restaurang". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
