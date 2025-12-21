Asset Manager Halland
2025-12-21
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Asset Manager
Energibranschen är just nu inne i en spännande förändringsfas där kunder får en mer aktiv roll och förnybar produktion blir alltmer central. Ellevio står i framkant av denna utveckling och som Asset Manager har du en nyckelroll i att planera nya anläggningar inom ditt geografiska område. I rollen arbetar du varierat och självständigt med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Rollen som Asset Manager är perfekt för dig som gillar att arbeta strategiskt med tekniska frågor och som trivs med många kontaktytor. Du har det övergripande ansvaret för ett geografiskt område Halland, på Västkusten, där du arbetar med datadrivna beslutsprocesser för att förnya och utveckla lokalnätet. Budgetansvar och analys av projektportföljen ingår också i ditt ansvar och är viktiga delar av ditt arbete. Området är expansivt och omväxlande, med en blandning av landsbygd, skärgård och stadsmiljö. Mitt i området har Ellevio ett litet men familjärt kontor i Kungsbacka vilket bidrar till en trivsam arbetsmiljö.
Du samarbetar nära med kollegor inom Nätutveckling, Program & Projekt för att genomföra nätutredningar, samt planera och driva projekt. Du har även ett tätt samarbete med Maintanance när det gäller underhåll. Externa kontakter med exploatörer, kunder, kommuner och myndigheter blir en naturlig del av ditt arbete. Placeringsort för tjänsten kommer antingen vara vårt kontor i Kungsbacka eller Karlstad.
Om dig
Vi söker dig som är civil- eller högskoleingenjör med bakgrund inom elkraftsteknik, eller har motsvarande kompetens genom yrkeserfarenhet. Du har flera års erfarenhet inom eldistribution och nätplanering samt känner dig trygg i att leda både kvalitativa och lönsamma projekt med ett affärsmässigt perspektiv. Kunskap inom företagsekonomi, investeringskalkylering och anläggningsvärdering är meriterande, likaså förståelse för nätaffären och regleringsmodellen. Det är även meriterande med erfarenhet från att arbeta datadrivet som beslutsstöd eftersom det är ett verktyg för framtagandet av projektportföljen. Då du kommer att spela en central roll i Ellevios investeringsbeslut är det viktigt att du behärskar svenska språket flytande. B-körkort är ett krav.
Du har ett tekniskt intresse och en strukturerad arbetsstil, och du trivs både med att arbeta i team och självständigt. Vidare har du en god förmåga att bygga relationer, både internt och externt. Slutligen gör din analytiska förmåga och ditt långsiktiga synsätt att du kan se helheten och fatta välgrundade beslut.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag-sjätte året i rad!
Bra för dig att veta!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 11/1.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Magnus Lommerdal på magnus.lommerdal@ellevio.se
eller vår rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se
.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller.
Om den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585,) en säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning. Om du söker en tjänst hos oss som kan komma att krigsplaceras får du information om det i samband med din anställning. Ersättning
