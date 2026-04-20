Assessorer till Justitiedepartementet
2026-04-20
Är du samhällsintresserad och vill arbeta med dagsaktuella frågor och arbetsuppgifter som snabbt kan variera utifrån händelser i Sverige eller i omvärlden? Stimuleras du av omväxlande, intressanta och utmanande uppgifter? Vill du hantera juridiska frågor i en politisk miljö där uppdraget är att bistå regeringen i sitt arbete och där du som rättssakkunnig står för den juridiska expertisen? Just nu kan vi erbjuda dig som är assessor spännande arbete med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter där du tillsammans med skickliga kollegor omsätter politik till lagstiftning.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som rättssakkunnig bevakar, bereder och driver du lagstiftningsärenden vilket bland annat innebär att skriva utkast till kommittédirektiv, departementspromemorior, lagrådsremisser och propositioner. Du hanterar också löpande arbetsuppgifter där du t.ex. granskar andra enheters och departements produkter utifrån din enhets juridiska ansvarsområde, gör rättsutredningar och deltar i arbetsgrupper med bäring på din enhets eller departements ansvarsområde. Ett annat vanligt inslag i vardagen är att med kort varsel ta fram olika typer av faktabaserade underlag till den politiska ledningen i form av promemorior, talepunkter och pressmeddelande m.m. utifrån händelser i omvärlden eller politiska initiativ.
Arbetet präglas av många kontaktytor inom Justitiedepartementet, med andra departement inom Regeringskansliet samt med riksdagen, myndigheter och intresseorganisationer.
Läs mer om vår verksamhet ochlyssna på våra medarbetare berätta hur det är att arbeta som rättssakkunnig på RK: https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/jobba-som-rattssakkunnig/, https://regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/justitiedepartementets-organisation/
Du är assessor från kammarrätt eller hovrätt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en skicklig skribent. Du behöver också vara en stringent föredragande med en utvecklad förmåga att anpassa föredragningar till olika målgrupper och lyfta fram det mest väsentliga i muntliga sammanhang. Vi förutsätter att du behärskar svenska och engelska som arbetsspråk både muntligt och skriftligt. Juridisk arbetslivserfarenhet inom enheters ansvarsområde är meriterande. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom RK eller utredningsväsendet. Vidare är det meriterande med förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation.
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande och van att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en mycket god förmåga att skapa och upprätthålla goda kontakter. Då verksamheten i stor utsträckning är omvärldsstyrd behöver du ha en stor flexibilitet då fokus kan ändras snabbt. Du behöver kunna leverera underlag av god kvalitet även under tidspress. De frågor vi hanterar är ofta av mycket komplex natur, vilket kräver en mycket god analysförmåga och en väl utvecklad förmåga att hitta väl avvägda förslag på lösningar. En god förmåga att skapa samsyn i frågor som rör många intressenter är värdefull. Att arbeta i en politisk miljö ställer också stora krav på ett mycket gott omdöme och en hög integritet.
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/
Vi erbjuder flera tjänster, förordnande som rättssakkunnig upp till sex år om du är tjänstledig från domstol alternativt en tillsvidareanställning som departementssekreterare om du inte är det. Alla tjänster har samma kravprofil. Denna gång anställer vi i första hand till http://klaranatet/sv/personalkatalog/regeringskansliet/justitiedepartementet/enheten-for-immaterialratt-och-transportratt/
(L3) och Enheten för migrationsrätt (L7), men det kan bli aktuellt även med anställningar till andra enheter. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund. Säkerhetssamtal alternativt säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Arbetsorten är Stockholm, vi har inte möjlighet att erbjuda distansarbete denna gång. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catharina de Grad för ST. Samtliga nås via växeln på 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 maj, 2026. Bifoga samtliga betyg och vitsord med din ansökan.
