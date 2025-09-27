Assembler
Rosemount Tank Radar AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Härryda Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Härryda
2025-09-27
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosemount Tank Radar AB i Härryda
, Linköping
eller i hela Sverige
Bli medarbetare hos Emerson - Vi anställer nu till produktion!
Är du redo att bli en del av ett globalt ledande företag inom banbrytande radarteknologi? På Emerson är vi engagerade i att skapa innovativa lösningar som gör världen säkrare och mer hållbar.
Vi söker nu medarbetare till vår produktion där vi arbetar med montering av elektronik och mekanik samt kvalitetskontroll av våra produkter. Som Emersonanställd hjälper vi våra kunder att ta rätt beslut, vara smartare och hitta kompletta, innovativa lösningar.
Ansvarsområden
Vår produktionsavdelning arbetar i produktgrupper där samtliga medarbetare ansvarar för att rätt produkt levereras med rätt kvalitet i rätt tid. Som montör är du delaktig i montering, test och packning av våra produkter och deltar i gruppens förbättringsarbete samt aktiviteter kopplade till vårt produktionssystem. I rollen kommer du också att rotera runt i alla produktionsgrupper men ha grundtillhörigheten i en av dem. Publiceringsdatum2025-09-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Ett tekniskt intresse, gärna inom elektronik och/eller mekanik
Erfarenhet av monteringsarbete
En praktisk och lösningsorienterad inställning
Förmåga att samarbeta och bidra till ett positivt arbetsklimat
Gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet, med fördel inom teknik
God datorvana och behärskar svenska och engelska i tal och skrift Så ansöker du
Skicka din ansökan till HR.Sweden@emerson.com
Märk din ansökan med "Ansökan Produktion" och ditt namn. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: HR.Sweden@emerson.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Produktion och namn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosemount Tank Radar AB
(org.nr 556043-5124)
Layoutvägen 1 (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Hk Jobbnummer
9529727