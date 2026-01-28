Arrestantvakt (vikariat)
Polismyndigheten, Polisregion Öst
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Öst är organiserad i tre polisområden: Södermanland, Östergötland och Jönköping som tillsammans är indelade i nio lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, utredningsenheten och underrättelseenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Lokalpolisområde Höglandet ingår i polisområde Jönköping. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Arbetet i arresten bedrivs under ledning av ett stationsbefäl och i nära samarbete med lokalpolisområdets övriga verksamheter. Som arrestantvakt hanterar och möter du personer som av olika anledningar frihetsberövats. Ett frihetsberövande kan ske i syfte att utreda brott, men det kan också handla om kortare omhändertagande på grund av berusning eller störande av den allmänna ordningen. Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många människor som är frihetsberövade.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bistå ingripandeverksamheten vid mottagning och visitering
• Bevakning och tillsyn av intagna
• Administrativa arbetsuppgifter, exempelvis dokumentation om omhändertagandet och registerslagningar
• DNA-topsning, fingeravtryckstagning och fotografering av den frihetsberövade (daktning)
• Stötta övrig verksamhet med enklare administrativa uppgifter, exempelvis delgivning- och receptionsarbete
Det kan förekomma arbete på andra polisstationer än den du blir anställd på.
Du kommer genomgå introduktion och utbildning för att bli behörig att verka i rollen som arrestantvakt. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Godkänd och slutförd gymnasieutbildning med fullständiga betyg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Flerårig erfarenhet av arbete med människor, inom områden som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan har:
• Tidigare erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer exempelvis från Polismyndigheten, Kriminalvården, socialtjänst, sjukvård eller psykiatri.
• Erfarenhet av att arbeta som arrestantvakt eller annat arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• God datorvana med erfarenhet av att arbeta i olika datasystem
Personliga egenskaper
I rollen som arrestantvakt är det viktigt att både kunna arbeta självständigt och i nära samarbete med andra. Du kommer möta människor som mår dåligt både psykiskt och fysiskt, varför arbetet förutsätter att du är professionell i ditt bemötande, oavsett anledning till frihetsberövandet. Eftersom arbetet kan upplevas som utmanande behöver du ha god kommunikativ förmåga och hög personlig mognad. Din förmåga att vara lugn och stabil i pressade lägen kan vara avgörande för hur en situation utvecklas.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Eksjö
Arbetstid: Periodplanerad 5:3. Arbetet bedrivs dygnet runt, alla dagar om året, vilket innebär oregelbundna arbetstider
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: ettårigt vikariat
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB130/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Öst Kontakt
HR-konsult
August Karlsson august.karlsson@polisen.se 076-126 44 52 Jobbnummer
9708418