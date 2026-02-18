Arrestantvakt, timanställning
2026-02-18
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi söker nu arrestantvakt till polisområde Skaraborg.
Polisområde Skaraborg är ett av fem polisområden i Polisregion Väst. Polisområde Skaraborg sträcker sig över 15 kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: Västra Skaraborg och Östra Skaraborg. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett polisområdeskansli.
Placeringsorten är antingen i Skövde eller Lidköping.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som arrestantvakt arbetar du i händelsernas centrum och agerar utifrån likabehandling och polisens värdegrund. Du ingår i en grupp av arrestantvakter som leds av en gruppchef. Arbetet i arresten bedrivs under ledning av ett stationsbefäl och i nära i samarbete med lokalpolisområdets övriga verksamheter så som ingripande och utredningsverksamhet. Som arrestantvakt hanterar och möter du personer som av olika anledningar berövas friheten. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott men det kan även handla om omhändertaganden på grund av berusning, störande av den allmänna ordningen. Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många människor som av olika skäl är frihetsberövade.
Som arrestantvakt är du den person som den intagne har närmast kontakt med under sin tid som frihetsberövad i arrestlokalen. Anställningen påbörjas med en obligatorisk nationell internutbildning om 3 veckor på heltid som avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Du måste få godkänt på dessa prov för att kunna få arbeta som arrestantvakt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av:
Du bistår ingripandeverksamheten vid mottagning och visitering
Du bevakar och ser med jämna mellanrum till de som befinner sig i arrestlokalen och säkerställer att hanteringen av de frihetsberövade sker på ett rättssäkert och korrekt vis
Du medverkar vid provtagningar, kroppsvisitationer, fotografering, spårsäkring och fingeravtrycksundersökning (daktning)
Du bevakar och förflyttar personer som skall förhöras eller transporteras
Du genomför administrativa arbetsuppgifter, till exempel använder du polisens datasystem för att dokumentera omhändertagandet och genomför registerslagningar.
Då vi är ett mindre polisområde samarbetar Lidköping och Skövde tätt och du kan behöva arbeta vid båda orterna. Då vi arbetar i en operativ verksamhet kan arbetsuppgifter komma att förändras eller utökas.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Godkänd och slutförd gymnasieutbildning med fullständiga betyg eller motsvarande utbildning alternativt relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete med fokus på personlig kontakt med människor som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten (endast kontakt via telefon eller dator är ej relevant)
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
God datakunskap och vana att arbeta med dator som verktyg.
Innehar B-körkort
Arbetet i arresten kan vara både mentalt och fysiskt utmanande. Det är därför viktigt att du är vid god fysisk och psykisk hälsa.
Det är meriterande om du även har:
Genomgått arrestantsvaktsutbildning med godkänt resultat alternativt genomgått termin 1 och slutfört kurs i självskydd på polishögskolan.
Tidigare och aktuell erfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer som arbetsgivaren finner relevant. Exempelvis från Polismyndigheten, Kriminalvården, socialtjänst eller psykiatrin.
Dokumentationsvana i roll som arbetsgivaren finner relevant.
Utomnordiska språkkunskaper utöver engelska som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen där du kan använda språket obehindrat i yrkesutövningen.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god självkännedom och personlig mognad. Som arrestantvakt möter du människor som mår både fysiskt och psykiskt dåligt varpå arbetet förutsätter att du har ett professionellt bemötande och ett förhållningssätt som präglas av empati och allas lika värde oavsett anledning till frihetsberövandet.
Som arrestantvakt tillämpar du ett högt säkerhetstänk, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå och har förmåga att agera på ett lugnt och professionellt sätt även i pressade situationer. I rollen arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor, vilket kräver god samarbetsförmåga såväl som eget ansvarstagande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrigt:
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Lidköping eller Skövde. Tjänstgöring på båda orterna kan förekomma vid behov. Specificera vilken ort du är mest intresserad av i din ansökan.
Anställningsform: Intermittent anställning timanställning vid behov
Arbetstid: 3-skift,
Tillträde: Anställningen påbörjas med en obligatorisk internutbildning om 3 veckor på heltid som avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Du måste få godkänt på dessa prov för att kunna få arbeta som arrestantvakt. Utbildningsstart är planerad vecka under vecka 19 alternativt efter sommaren 2026. Utbildningen genomförs delvis i Göteborg.
Funktion: Arrestantvakt
