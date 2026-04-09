Armerare
Vill du vara med och bygga framtiden? Vi söker nu Armerare till ett större projekt i Stockholm, främst arbete i tunnelmiljö, med start vecka 17. Har du erfarenhet av armeringsarbete och kan arbeta självständigt är detta en utmärkt möjlighet för dig att ta nästa steg i din karriär! Har du arbetat i liknande projekt tidigare är det starkt meriterande.
Idag är vi ett 30-tal medarbetare på Nator Personal som arbetar som anläggare, betongare, maskinförare och snickare. Att arbeta tillsammans med oss ska vara enkelt - att skapa bra relationer med våra medarbetare och kunder är och har varit nyckeln till vår framgång. Är du en person som brinner för service och är lösningsorienterad i ditt arbete är vi rätt arbetsgivare för dig!
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, noggrann och ansvarstagande med hög arbetsmoral. Du har lätt för att samarbeta, trivs med att arbeta i ett högt tempo och bidrar till god stämning på arbetsplatsen. Hos oss värdesätter vi laganda - vi ställer upp för varandra och hjälper våra kollegor.
Vi ser gärna att du är utbildad inom bygg- och anläggning och/eller har tidigare erfarenhet som armerare eller yrkesarbetare inom branschen. Erfarenhet av arbete i tunnel är en merit. Yrkesbevis som armerare är starkt meriterande.
Arbetsmiljö är högt i fokus hos oss, särskilt då arbetet bedrivs i tunnel, vilket kräver att du är säkerhetsmedveten och tar ansvar för din egen och andras arbetsmiljö.
Goda kunskaper i svenska och engelska är önskvärt.
Arbetsplats:
Våra arbetsplatser är placerade i Storstockholm.
Vanliga arbetstider: måndag till fredag, kl. 07:00-16:00 (kan variera beroende på projekt). Lön: enligt kollektivavtal. Start: v17Publiceringsdatum2026-04-09Så ansöker du
Denna rekrytering sker löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor om tjänsten kontakta: alexander.ytterberg@nator.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7540228-1938276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nator Personal AB
(org.nr 559318-7569), https://nator.teamtailor.com
191 37 SOLLENTUNA
Nator Personal Kontakt
Alexander Ytterberg alexander.ytterberg@nator.se Jobbnummer
9846039