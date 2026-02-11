Arkivassistent/Administratör Kanslienheten
Marks kommun, Kommunledningskontoret / Assistentjobb / Mark Visa alla assistentjobb i Mark
2026-02-11
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Kommunledningskontoret i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Välkommen till Kanslienheten, vi stärker demokratin!
Vi söker en administrativ resurs till kanslienheten som vill bidra till ordning, struktur och service i vårt arkiv och vår administrativa funktion. Rollen är central för att säkerställa att våra administrativa funktioner fungerar smidigt och professionellt. Vi går in i ett valår, och behöver stärka upp enheten under 2026 för att korrekt genomföra våra uppdrag.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Delta i arbetet med arkivhantering och bidra till utveckling av våra rutiner för dokumenthantering.
• Stödja enhetens administration och registratur, med administrativa arbetsuppgifter samt stöd till diarieföring och registratur.
• Handlägga administrativa arbetsuppgifter i valarbetet.
• Delta i förbättringsarbete kring processer och system.
• Stödja i enhetens dokumenthantering såsom styrande och stödjande dokument samt information på Intranätet.
Detta är en ny tillfällig roll, vilket innebär att arbetsuppgifter kommer att sättas utifrån behov i arbetsgruppen, där funktionen kan lämna störst bidrag för enhetens bästa.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* har erfarenhet som arkivassistent
* har god kunskap om arkiv- och dokumenthantering
* har gedigen erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom offentlig verksamhet.
* är noggrann, strukturerad och har god förmåga att prioritera.
* trivs med att ge service och samarbeta med många olika funktioner i en central stödjande roll.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Kanslichef
Anne-Charlotte Holmgren anne-charlotte.holmgren@mark.se Jobbnummer
9735446