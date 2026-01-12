Arkivarie till statlig myndighet
2026-01-12
Vi söker en erfaren junior arkivarie till en myndighet med placering i Eskilstuna. Som arkivarie kommer du att spela en central roll i att säkerställa att allmänna handlingar hanteras korrekt och effektivt. Rollen innebär att stötta verksamheten med att ordna upp och förteckna befintligt bestånd av analoga (pappers) arkiv. Vi söker en person med erfarenhet av att hantera stora mängder dokument, som kan upprätthålla noggrannhet och struktur.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Arbeta med både analoga och elektroniska informationshanteringsfrågor
• Delta i ordnings- och förteckningsarbete
• Delta i förberedelser för flytt och leverans till Riksarkivet
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som junior arkivarie är ett konsultuppdrag på heltid med start i Mars och beräknas pågå t om Juni med möjlighet till förlägning.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning med minst 180 hp varav 60 hp inom arkiv- och informationsvetenskap.
• Erfarenhet av att ordna och förteckna.
• Goda kunskaper i de lagar och föreskrifter som finns kring hantering av information.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, god administrativ förmåga
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM samt om det varit en heltid eller en deltidsanställning.
Om dig
Vi söker dig som är mycket säkerhetsmedveten, har lätt för att samarbeta och planerar ditt arbete väl. För att trivas och göra ett bra jobb ser vi gärna att du är strukturerad och har en hög personlig mognad.
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat, då myndigheten bedriver säkerhetskänslig verksamhet. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten. Kandidaten kommer även genomgå en säkerhetsprövning.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Sista ansökningsdag 2026-01-15, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
