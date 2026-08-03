Arkivarie
Inspektionen för vård och omsorg IVO / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-08-03
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Om jobbet
Arkivfunktionen finns placerad på IVO:s avdelning för Verksamhetsstöd och funktionen består av fyra arkivarier. IVO har nyligen genomgått ett skifte från analog till digital arkivering, i vilket arkivarierna har haft en central roll. Som arkivarie på myndigheten kommer du delta i det fortsatta arbetet med att ytterligare utveckla samt förbättra myndighetens digitala informationshantering. Mycket av arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten såsom exempelvis registratur, jurister, digitalisering och informationssäkerhetssamordnare. Vi söker nu förstärkning till arkivfunktionen.Publiceringsdatum2026-08-03Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning motsvarande minst 60hp/40p i arkivvetenskap
erfarenhet av arbete som arkivarie inom offentlig sektor
god kännedom om de lagar och förordningar som styr inom offentlig förvaltning, speciellt om arkiv- och offentlighetslagstiftning samt Riksarkivets föreskrifter
en väl utvecklad kommunikativ förmåga samt god kunskap i svenska språket, muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
utredande arbete inom informationshantering
framtagande av rutiner för gallring samt framställningar till Riksarkivet
verksamhetsbaserad arkivredovisningdokument
ärendehanteringssystemet Public 360
arbete som arkivarie inom staten
digitalt bevarande
att hålla föredrag och utbildningar inom arbetsområdet.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser du möjligheter och engageras av att tillsammans med andra hitta lösningar på komplexa problem. Du är driven och tar initiativ till att hitta nya vägar med nya arbetssätt. Du behöver ha en god pedagogisk förmåga att föra dina kunskaper vidare till andra. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, gillar att arbeta i team och har lätt för att knyta och upprätthålla kontakter. För att trivas i rollen som arkivarie hos oss behöver du gilla att befinna dig i en miljö som är föränderlig och där du får möjlighet att påverka. Vidare vill vi att du har förmåga att växla mellan arbetsuppgifter, är noggrann, uthållig och kan prioritera.
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för urvalet. Din ansökan anses komplett först när du har besvarat frågorna. Ansök senast den 17 augusti 2026.
Läs mer om vår rekryteringsprocess här: https://www.ivo.se/om-ivo/arbeta-hos-oss/Övrig information
Befattning: Arkivarie
Anställningsform: tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Placeringsort: Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Efter överenskommelse
Arbetsplatsbeskrivning
Registraturen består av fyra enheter som arbetar nära varandra och tillsammans ansvarar för att inkomna handlingar hanteras i enlighet med de krav och regler som gäller för en statlig myndighet. En viktig del av uppdraget är också att säkerställa att handlingar lämnas ut till allmänheten på ett korrekt sätt.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
IVO står för engagemang och bred kunskap om svensk vård och omsorg. Vi granskar, drar lärdomar och arbetar för att vården och omsorgen ska bli bättre och säkrare – alltid med fokus på patienter och brukare.
Vi är drygt 850 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor på orterna Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg och Malmö. I Stockholm finns även myndighetsövergripande avdelningar för aktörskontroll, verksamhetsstöd, rättsligt stöd, analys, planering och kommunikation samt generaldirektörens stab.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen för vård och omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/
102 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Inspektionen för vård och omsorg IVO Kontakt
Enhetschef
Eva Ramm-Ericson eva.ramm-ericson@ivo.se +46107885885 Jobbnummer
10019185