Arkivarie
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Arkivarie
med placering i Norrköping
Vill du tillhöra den exklusiva grupp som sköter om Sjöfartsverkets och Luftfartsverkets arkiv - läs vidare!
Nu har du chansen att bidra till samhällsnytta hos inte bara en - utan två - statliga myndigheter. På sektionen arkiv och registratur arbetar vi brett med informationshantering. Du kommer därför att få arbeta med allt från att gräva efter svar på allmänhetens frågor i de gamla arkiven till att hjälpa till med att uppdatera de informationshanteringsplaner som verksamheten använder. Du kommer dessutom inte endast att arbeta åt Sjöfartsverket, utan även åt vår granne och systermyndighet Luftfartsverket. I arkivet finns allt från handritade kartor till digitala filer. På Sjöfartsverket väntar ett gäng härliga kollegor på din hjälp. Vi är i dagsläget tio personer på enheten, en blandning av registratorer, arkivarier och arkivassistenter. Vi är precis i startgroparna för att börja använda vårt nya e-arkiv och påbörja leveranser av bland annat avställda databaser, kontorsdokument, bilder/filmer, webbsidor m.m.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som arkivarie kommer du att få arbeta brett med såväl styrande som operativt arbete. Du kommer att kunna arbeta med utlämnande av allmän handling, uppdatering av informationshanteringsplanen, framtagande av rutiner, instruktioner och gallringsutredningar med mera. Leveranser till det nya e-arkivet är högprioriterat liksom en rad andra utvecklingsområden.
Sjöfartsverket och Luftfartsverket delar på en arkivfunktion, med en gemensam arkivdepå där arkivarierna utför arbete åt båda myndigheterna. Du kommer därför arbeta åt både Sjöfartsverket och Luftfartsverket.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen som Arkivarie krävs att du har:
Minst 60 högskolepoäng i Arkivvetenskap, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Minst 1 års yrkeserfarenhet, som vi bedömer relevant.
Erfarenhet av arkiv- och informationsförvaltning samt regelverk kring detta för offentlig sektor.
Erfarenhet av ordnings- och förteckningsarbete enligt den äldre modellen med allmänna arkivschemat samt kunskap om den nya modellen med verksamhetsbaserad klassificeringsstruktur.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Minst 2 års erfarenhet av arbete med arkiv- och informationsförvaltning i statlig verksamhet.
Erfarenhet av arkivering av digital information, både filer och större datamängder.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi arbetar nära varandra i arkivgruppen och har mycket kontakt med kollegor i andra delar av verksamheten. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga. Du behöver även vara noggrann och kunna sköta dina egna arbetsuppgifter självständigt. Vi är ett stöd åt hela verksamheten på både Sjöfartsverket och Luftfartsverket, vilket innebär att du måste vara servicemedveten.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Intervjuer kommer att hållas v.16-17.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Ulf Holmgren, 010-478 46 86 eller ulf.holmgren@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.
Registrera din ansökan senast den 6 april 2026.
Diarienummer: 26-02231
