Arkivarie
2025-12-23
Publiceringsdatum2025-12-23
Är du en strukturerad arkivarie med spetskompetens inom digital informationshantering? Vill du arbeta i en roll där du får göra verklig skillnad ute hos kunder? Vi söker nu en driven e-arkivarie för ett konsultuppdrag med start efter årsskiftet.
Uppdraget sträcker sig initialt över 3 månader, men för rätt person finns mycket goda chanser till förlängning. Vår uppdragsgivare är ett av branschens ledande företag inom arkiv- och informationshantering.
De är kända för sina säkra och effektiva lösningar för både fysiska och digitala arkiv och arbetar dagligen med att hjälpa organisationer att strukturera, bevara och tillgängliggöra sin information på bästa möjliga sätt.
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter I rollen som e-arkivarie kommer du att fungera som expert och konsult. Ditt primära fokus kommer vara att utveckla, implementera och förvalta lösningar för digital arkivering (e-arkiv).Kvalifikationer
Erfarenhet av e-arkiv: Det är avgörande att du har tidigare erfarenhet av arbete med e-arkivlösningar och god förståelse för digitalt bevarande.
Goda kunskaper i lagar och regler: Du är väl insatt i offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen.
Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom arkivvetenskap
Eftersom du kommer att arbeta nära slutkunden lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
