Arkiv / Lageranställd
NED Ekonomi AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NED Ekonomi AB i Stockholm
NED Ekonomi AB är ett auktoriserat redovisningsföretag som erbjuder finansiella och redovisningstjänster till små och medelstora företag i Sverige. Vår mission är att leverera korrekt och pålitlig ekonomihantering samtidigt som vi upprätthåller ordning i interna processer.Publiceringsdatum2025-09-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad Arkiv / Lageranställd till vårt team. Arbetsuppgifter inkluderar:
Organisera och underhålla företagets arkiv och dokument
Arkivering och kategorisering av ekonomiska handlingar
Hantera lagerinventarier av kontorsmaterial
Assistera med lagerkontroll och dokumentation
Utföra grundläggande dataregistrering och administrativa uppgifter vid behovKvalifikationer
Tidigare erfarenhet inom arkivering, lager eller kontorsarbete är meriterande
Grundläggande datorvana (Microsoft Office, Excel)
Noggrannhet och organisatorisk förmåga
Förmåga att arbeta självständigt och i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: info@nedekonomi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NED Ekonomi AB
(org.nr 559109-1433)
Domnarvsgatan 11 (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Kontakt
Nusret Erol info@nedekonomi.se Jobbnummer
9490370