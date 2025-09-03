Arkiv / Lageranställd

NED Ekonomi AB / Assistentjobb / Stockholm
2025-09-03


Visa alla assistentjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos NED Ekonomi AB i Stockholm

NED Ekonomi AB är ett auktoriserat redovisningsföretag som erbjuder finansiella och redovisningstjänster till små och medelstora företag i Sverige. Vår mission är att leverera korrekt och pålitlig ekonomihantering samtidigt som vi upprätthåller ordning i interna processer.

Publiceringsdatum
2025-09-03

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad Arkiv / Lageranställd till vårt team. Arbetsuppgifter inkluderar:
Organisera och underhålla företagets arkiv och dokument
Arkivering och kategorisering av ekonomiska handlingar
Hantera lagerinventarier av kontorsmaterial
Assistera med lagerkontroll och dokumentation
Utföra grundläggande dataregistrering och administrativa uppgifter vid behov

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet inom arkivering, lager eller kontorsarbete är meriterande
Grundläggande datorvana (Microsoft Office, Excel)
Noggrannhet och organisatorisk förmåga
Förmåga att arbeta självständigt och i team

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: info@nedekonomi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NED Ekonomi AB (org.nr 559109-1433)
Domnarvsgatan 11 (visa karta)
163 53  SPÅNGA

Kontakt
Nusret Erol
info@nedekonomi.se

Jobbnummer
9490370

Prenumerera på jobb från NED Ekonomi AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos NED Ekonomi AB: