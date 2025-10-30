ArkDes rekryterar en projektledare
Statens centrum för arkitektur och design / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens centrum för arkitektur och design i Stockholm
Diarienr: AM2025-205
Datum: 2025-10-29
Om ArkDes
ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design och är en statlig myndighet. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Vi bjuder in allmänheten till att reflektera, debattera och påverka designens och arkitekturens roll i samhället. Vi är en förlängning av gatan, en del av staden, ett forum att lyfta de stora frågorna om vad det innebär att vara människa, hur strukturer formar våra beteenden och hur vårt agerande formar framtiden. Vi är en öppen plats för eftertanke och debatt, en plats för många röster att höras, en plats som synliggör systemet inifrån systemet.
ArkDes uppgifter överförs till Moderna museet från och med den 1 januari 2026.
Till ArkDes enhet Think Tank söker vi nu en projektledare. Enheten består i dagsläget av sju kompetenta kollegor och leds av en enhetschef.
Om tjänsten
Vi söker en projektledare till ArkDes Think Tank för att driva och utveckla praktiknära forskningsprojekt i linje med Strategi för praktiknära forskning 2026-2030. Du blir en del av ett team som arbetar tvärdisciplinärt med stadsutveckling, arkitektur och design i samverkan med kommuner, forskare, näringsliv och andra myndigheter.
Arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp praktiknära forskningsprojekt i nära dialog med externa partners.
• Säkerställa kvalitet i processer, resultat och dokumentation.
• Koordinera projektteam med forskare, praktiker och myndighetsrepresentanter.
• Bidra till kommunikation och spridning genom seminarier, utställningar och publikationer.
• Rapportera projektresultat och analysera lärdomar för vidare utveckling.
Kvalifikationer
Du har:
• Relevant akademisk examen, t.ex. inom arkitektur, stadsplanering eller design.
• Dokumenterad erfarenhet av processledning, projektledning och samverkan mellan offentlig och privat sektor.
• Erfarenhet av att driva utvecklings- eller forskningsprojekt med fokus på hållbarhet och samhällsutveckling.
• Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av statlig verksamhet och arbete med gestaltad livsmilj
• Kunskap om cirkulär ekonomi, återbruk eller platsutveckling.
• Erfarenhet av metodutveckling, prototypande eller deltagarbaserade processer.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande och strukturerad i ditt arbetssätt, med ett stort mått av kreativitet och förmåga till flexibelt tänkande. Då rollen har många kontaktytor såväl inom som utanför organisationen söker vi dig som trivs i en dynamisk miljö med många samverkansparter och har ett stort intresse för hur design och arkitektur kan bidra till samhällsförändring.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Tillsvidareanställning 100 %
Tillträde 1 februari 2026, eller enligt överenskommelse.
Arbetsplats: Skeppsholmen, Stockholm, samt projektplatser i landet. Den 1 januari 2026 inordnas ArkDes uppgifter i Moderna museet vilken kommer att bli arbetsgivare för denna tjänst.
Ansökan
Ansökan ska vara ArkDes tillhanda senast den 16 november 2025.
Ange diarienummer AM2025-205.
Kontaktpersoner
Upplysningar lämnas av Jessica Segerlund, chef Think Tank.
Fackliga företrädare: Adolfo Vega och Stefan Mossfeldt (ST), Johanna Fogel (SACO-S).
Samtliga nås via växel 08-520 23 500. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Centrum För Arkitektur och Design
(org.nr 202100-3427), http://www.arkdes.se/ Jobbnummer
9582363