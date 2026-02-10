Arenachef till Lorensbergsteatern
2026-02-10
Vill du ta ett helhetsansvar för en av Göteborgs mest anrika och välkända teatrar - med tydligt fokus på försäljning, affärsmässighet och upplevelsebaserad lönsamhet?
Nu söker vi en Arenachef till Lorensbergsteatern, en roll för dig som vill kombinera starkt ledarskap med kommersiellt driv och operativ närvaro. Lorensbergsteatern i Göteborg, Oscarsteatern och Chinateatern i Stockholm, drivs med gemensam vision och affärsidé - ett framgångskoncept för dessa väletablerade teatrar.
Vår teater är så mycket mer än föreställningar på scen. Det är också en viktig arena i Göteborg för möten, events, konferenser, affärer och upplevelser! Nu söker vi dig som vill driva vår fina verksamhet mot nya höjder.
Om rollen
Som Arenachef har du det operativa helhetsansvaret för verksamheten vid Lorensbergsteatern. Du leder, driver och utvecklar verksamheten med fokus på uthyrning, service samt restaurang- och barverksamhet. Du ansvarar för den samlade gästupplevelsen - från första kundkontakt fram till scenkant.
En central och tongivande del av uppdraget är aktiv försäljning och affärsutveckling. Vi arbetar inom besöksnäringen och ditt ansvar är att sälja in Lorensbergsteatern som arena för möten, events och konferenser till våra befintliga och nya kunder. Du arbetar strukturerat och proaktivt med att fylla huset och vår kalender under de dagar då teatern inte har egna produktioner. Det innebär att du själv driver dialoger med företag, arrangörer och beslutsfattare, utvecklar attraktiva paketeringar och skapar erbjudanden som gör teatern till ett självklart val för professionella och upplevelsebaserade arrangemang.
Ditt uppdrag
Tillsammans med ditt team möter du gäster, kunder och samarbetspartners. Du skapar tydliga ramar, sätter mål och bygger en kultur där hög service, ansvarstagande och affärsmässighet går hand i hand. Samtidigt är du själv operativ och närvarande i verksamheten, med god förståelse för både detaljer och helhet.
Du har ansvar för drift och daglig verksamhet samt ansvarar för uppföljning av resultat, intäkter och kostnader i nära samarbete med ägare och ledning. Det finns ett tydligt stöd, ett nära samspel och korta beslutsvägar inom organisationen och kollegorna på Oscarsteatern och Chinateatern i Stockholm.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har erfarenhet av ledarskap inom service, restaurang, event eller upplevelsebaserad verksamhet
• Har haft personalansvar och arbetat affärsmässigt med resultat och uppföljning
• Är van vid aktiv försäljning och affärsutveckling, gärna inom B2B
• Är strukturerad, initiativtagande och trygg i att arbeta inom givna ramar
• Trivs i en roll där samarbete, operativ närvaro och kommersiellt fokus är centralt
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i en av Göteborgs mest välrenommerade nöjes- och kulturarenor. Du blir en del av en etablerad organisation med starkt ägande, tydliga strukturer och ett nära samarbete mellan våra teatrar. Rollen ger stort utrymme att påverka, utveckla och driva affären framåt - med stöd, närvaro och gemensamt fokus på långsiktig lönsamhet och kvalitet.
Om Lorensbergsteatern
Lorensbergsteatern är en av Göteborgs mest anrika och välkända scener, centralt belägen vid Lorensbergsparken, ett stenkast från Avenyn och Götaplatsen. Teatern invigdes 1916 och har sedan dess varit en självklar del av stadens nöjes- och kulturliv.
I dag är Lorensbergsteatern en modern och flexibel arena som, utöver föreställningar och gästspel, även används för möten, konferenser och events. Med sin unika miljö, starka identitet och centrala placering erbjuder teatern en attraktiv kombination av kultur, affär och upplevelse - med stor potential att utvecklas som mötesplats året runt.
Lorensbergsteatern drivs i dag av Oscarsteatern AB, som ägs av Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, samma ägare som står bakom Oscarsteatern och Chinateatern i Stockholm. Det skapar en stark koncernstruktur och goda förutsättningar för samarbete, erfarenhetsutbyte och fortsatt kommersiell utveckling.
I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryteringsbyrån MTRecruit. Vid frågor om tjänsten vänd dig till vår konsult Martina Träen 0722-979760. Vi tar emot ansökningar löpande. Ansöker gör du via www.mtrecruit.se
Välkommen! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
