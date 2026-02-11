Area Tech Lead Finans
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en Area Tech Lead till ett långsiktigt uppdrag hos ett ledande produktbolag inom FinTech och SaaS. Du får en nyckelroll i ett av organisationens snabbast växande produktområden med fokus på finansieringslösningar för små och medelstora företag. I rollen kombinerar du strategiskt tekniskt ledarskap med operativt ansvar för arkitektur och utveckling, med höga krav på skalbarhet, robusthet och teknisk kvalitet.
ArbetsuppgifterTa tekniskt ansvar för leveranser, kvalitet och arkitektur inom produktområdet
Driva kontinuerlig teknisk förbättring, innovation och kunskapsspridning
Arbeta hands-on med kod för att säkerställa relevanta och hållbara lösningar
Coacha och mentorera utvecklare samt driva teknisk kompetensutveckling
Agera tekniskt bollplank och stöd till teamen inom området
Samarbeta nära produkt- och designledning för att balansera tekniska behov med affärsdriven funktionalitet
Utveckla, dokumentera och kommunicera arkitekturell riktning och teknisk strategi
Representera teknikområdet i interna och externa forum
Delta i och leda tekniska intervjuer
KravHögskoleexamen inom datateknik, mjukvaruteknik eller motsvarande
Minst 10 års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling
Minst 3 års erfarenhet i ledande teknisk roll (Tech Lead, Senior Developer, Arkitekt eller motsvarande)
Gedigen erfarenhet av att designa och implementera skalbara, distribuerade system
Erfarenhet av att coacha och mentorera utvecklare samt driva teknisk kompetensutveckling
Erfarenhet av Domain Driven Design (DDD) och tillämpning i distribuerade system
Flytande svenska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av JVM-baserade språk, särskilt Kotlin
Erfarenhet från FinTech
