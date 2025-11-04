Area Sales Manager till Luftexpressen!
Vill du vara med och arbeta med framtidens ventilation och driva tillväxt och innovation inom HVAC? Luftexpressen söker nu en Area Sales Manager, en nyckelroll för dig som älskar att kombinera teknik, affärsmannaskap och kundrelationer. Här får du möjlighet att arbeta nära kunder, utveckla marknaden i Sydsverige och växa tillsammans med ett engagerat team - sök idag och bli en del av en spännande resa!
OM TJÄNSTEN
Luftexpressen är den senaste medlemmen i Liniumgroup, en snabbt växande familjeägd företagsgrupp med huvudkontor i Belgien och dotterbolag i flera europeiska länder. Luftexpressen är specialiserat på tillbehör för HVAC och ventilation och levererar innovativa lösningar snabbt och effektivt till installatörer och lokala grossister över hela Sverige. Företaget präglas av en kultur baserad på mottot "100% together", där samarbete och stöd mellan kollegor är centralt.
Som Area Sales Manager blir ansiktet utåt i Sydsverige med ansvar för att driva försäljning, utveckla långsiktiga kundrelationer och presentera produktsortimentet på ett professionellt sätt. Rollen är strategiskt och operativt viktig för att utöka marknadsandelarna, identifiera nya affärsmöjligheter och säkerställa hög kundnöjdhet. Den som tar rollen blir en del av ett litet, sammansvetsat team där idéer och initiativ värdesätts, och får möjlighet att bidra direkt till företagets tillväxt. Tjänsten erbjuder en spännande fältsäljarroll där du får möta kunder och presentera Luftexpressens produkter och tjänster..
Du erbjuds
• En spännande och utvecklande fältsäljarroll i ett framtidsorienterat och dynamiskt företag
• Goda förmåner, inklusive friskvårdsbidrag, pensionsförsäkring och tjänstebil
• Ett samarbetsinriktat och stödjande team där initiativ och idéer värdesätts
Dina arbetsuppgifter
• Implementera försäljningsmål och strategier i försäljningsområdet Sydsverige
• Expandera marknadsandelar genom nykundsförvärv
• Stödja och underhålla befintliga kundrelationer
• Regelbundet organisera produktpresentationer och introduktioner för kunder
• Ge rådgivning i alla försäljningsfrågor
• Bygga långsiktiga och hållbara kundrelationer
• Delta i mässor och utbildningar för att hålla dig uppdaterad inom branschen
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från en teknisk säljroll
• Bosatt i försäljningsområdet, runt Helsingborg
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Är pragmatisk och arbetar flexibelt, med ett starkt fokus på kundnöjdhet och service
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i danska i tal och skrift
• Erfarenhet från branschen (AC, värmepumpar, el eller ventilation)
• Kommersiell utbildning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Här kan du läsa mer om Luftexpressen AB!
