Area Sales Manager inom Automotive
Performiq AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Swedish Lorry Parts är ett svenskt företag specialiserat på reservdelar som passar till Volvos entreprenadmaskiner, Volvo/Scanias lastbilar & bussar samt Volvo Penta/Scanias marine & industri.
Vi söker nu en Area Sales Manager med ansvar för försäljning och kundutveckling i Europa, med särskilt fokus på Norden, Baltikum och Tyskland, men även med ansvar för andra marknader i Europa. I denna roll får du en nyckelposition i företagets fortsatta expansion och möjlighet att vara med och påverka vår tillväxtstrategi på internationella marknader.
Utöver att driva kundutveckling kommer du även ha personalansvar för en säljare med fokus på den svenska marknaden.
Som Area Sales Manager kommer du att ansvara för att utveckla och vårda långsiktiga kundrelationer, identifiera nya affärsmöjligheter och driva försäljningen framåt. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna avdelningar och kunder så som distributörer, återförsäljare, motorrenoverare och slutkunder. Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för försäljning och kundutveckling på den europeiska marknaden, främst Norden, Baltikum och Tyskland.
• Identifiera och bearbeta nya kunder och affärsmöjligheter.
• Stärka relationer med befintliga kunder genom kontinuerlig kontakt och besök.
• Genomföra kundmöten, förhandlingar och avtalsdiskussioner.
• Följa upp försäljningsmål, analysera marknadstrender och rapportera resultat.
• Delta på branschmässor och representera företaget internationellt.
• Samarbeta med marknad, produktledning och logistik för att säkerställa hög kundnöjdhet och leveranssäkerhet.
• Bidra till strategier för tillväxt och utveckling på den europeiska marknaden.
• Ge stöd och kontinuerlig uppföljning av säljaren på den svenska marknaden.
Swedish Lorry Parts är en organisation där det är högt i tak och nära till beslut, det är ett växande bolag med goda utvecklingsmöjligheter.
Personprofil
För att lyckas i rollen ser vi att du har dokumenterad erfarenhet av internationell försäljning inom fordon eller liknande bransch. Du är van att driva affärer självständigt och har förmågan att skapa långsiktiga kundrelationer.
Vi tror att du har tidigare erfarenhet av att stötta och arbetsleda kollegor, utan att det nödvändigtvis varit i en chefsposition.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av B2B-försäljning på internationell nivå.
• Är kommunikativ och har god förmåga att bygga relationer.
• Har en stark förhandlingsförmåga och är resultatorienterad.
• Är affärsmedveten och har förståelse för tekniska produkter.
• Har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Är bekväm med att resa regelbundet inom Europa (cirka 40 övernattningar per år).
Som person är du självgående, driven och strukturerad. Du har lätt för att se möjligheter, agera proaktivt och motiveras av att uppnå resultat.
Om du dessutom har kunskaper i tyska ser vi det som en tillgång.Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Plats: Slagsta Business Center längst E4:an söderut.
I denna rekrytering samarbetar vi med PerformIQ. Eventuella frågor besvaras av Mattias Söderberg, rekryteringskonsult, på nummer 072-157 27 76. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Din ansökan registrerar du enkelt genom att klicka dig vidare genom denna annons, fylla i dina kontaktuppgifter och bifoga dina dokument. Vänligen respektera att vi inte behandlar ansökningar via e-post. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Besök gärna vår hemsida: Reservdelar för tunga fordon | Swedish Lorry Parts Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), http://www.performiq.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
PerformIQ Work AB Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9580976