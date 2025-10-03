Arbetsterapeutuppdrag
2025-10-03
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
, Uppsala
, Stockholm
, Avesta
, Ludvika
Arbetsterapeutuppdrag - Heby kommun
Vi på Portabel Health söker en legitimerad arbetsterapeut för ett uppdrag i Heby kommun. Rollen innebär att arbeta med funktions- och aktivitetsbedömningar, rehabiliteringsinsatser samt förskrivning av medicintekniska hjälpmedel. Du kommer även att handleda vårdtagare, anhöriga och personal samt skriva intyg för bostadsanpassning ansökningar.
Plats: Heby kommun (arbete sker på kontor i Heby samt inom hela kommunen, resor ingår)
Arbetstid: 100 %, måndag-fredag 07:30-16:00 (ej möjlighet till distansarbete)
Tidsperiod
Start: Så snart som möjligt
Slut: 2025-12-31
Förlängning: Möjlighet till förlängning vid tre tillfällen, 1 månad åt gången
Legitimerad arbetsterapeut
Minst 1 års erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Förskrivningsrätt av hjälpmedel via HUL (Hjälpmedel Uppsala län)
B-körkort (manuell växellåda)
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och i teamÖvrig information
Journalföring enligt ICF
Hantering av Lex Sarah och Lex Maria ingår
SITHS-kort ska tillhandahållas av leverantören
Arbetsplatsen är säkerhetsklassad och kräver tystnadsplikt
Sista anbudsdag:
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
