Arbetsterapeutuppdrag

Portabel AB / Sjuksköterskejobb / Enköping
2025-10-03


Arbetsterapeutuppdrag - Heby kommun
Vi på Portabel Health söker en legitimerad arbetsterapeut för ett uppdrag i Heby kommun. Rollen innebär att arbeta med funktions- och aktivitetsbedömningar, rehabiliteringsinsatser samt förskrivning av medicintekniska hjälpmedel. Du kommer även att handleda vårdtagare, anhöriga och personal samt skriva intyg för bostadsanpassning ansökningar.
Plats: Heby kommun (arbete sker på kontor i Heby samt inom hela kommunen, resor ingår)
Arbetstid: 100 %, måndag-fredag 07:30-16:00 (ej möjlighet till distansarbete)
Tidsperiod
Start: Så snart som möjligt
Slut: 2025-12-31
Förlängning: Möjlighet till förlängning vid tre tillfällen, 1 månad åt gången

Publiceringsdatum
2025-10-03

Kravprofil för detta jobb
Legitimerad arbetsterapeut
Minst 1 års erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Förskrivningsrätt av hjälpmedel via HUL (Hjälpmedel Uppsala län)
B-körkort (manuell växellåda)
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och i team

Övrig information
Journalföring enligt ICF
Hantering av Lex Sarah och Lex Maria ingår
SITHS-kort ska tillhandahållas av leverantören
Arbetsplatsen är säkerhetsklassad och kräver tystnadsplikt

Sista anbudsdag:
2025-10-06

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: Info@portabelhealth.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Portabel AB (org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
Byälvsvägen 141 Stockholm (visa karta)
744 88  HEBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9540612

