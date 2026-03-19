Arbetsterapeut till projekt Stegvis
Örnsköldsviks kommun / Sjukgymnastjobb / Örnsköldsvik Visa alla sjukgymnastjobb i Örnsköldsvik
2026-03-19
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Arbetsmarknadsenheten är en avdelning under välfärdsförvaltningen där vi med individens mål i fokus anpassar i samverkan med andra, vårt stöd mot egen försörjning och en ökad livskvalitet.
Vi gör detta med engagemang, rättssäkerhet och professionalitet.
Vi söker en arbetsterapeut till ett treårigt projekt inom Samordningsförbundet Örnsköldsvik (Örnsköldsvik kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan).
Som arbetsterapeut i projektet Stegvis genomför du en avgränsad, strukturerad aktivitetsbaserad utredning som tydliggör individens resurser, begränsningar och behov av stöd i relation till krav på arbetsmarknaden. Resultatet utgör en del av ett underlag och rekommendation inför beslut om fortsatta insatser och stöd kopplat till utveckling av arbetsförmåga. För en likvärdig och kvalitetssäkrad bedömning används bland annat bedömningsinstrumenten Assessment of Work Performance (AWP), Assessment of Work Characteristics (AWC), Work Environment Impact Scale (WEIS) samt Worker Role Interview (WRI).
Du arbetar i nära samarbete med Resurslotsen, som är en samverkansarena mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland (Primärvård, vuxenpsykiatri, habilitering), Örnsköldsviks kommun (Individ och familj, bildningsförvaltningen) Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut.
Körkort B är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du:
- har viss erfarenhet från att arbeta med personer som befinner sig i utsatthet på grund av olika anledningar, exempelvis arbetslöshet, avsaknad av sysselsättning och inkomst, psykisk ohälsa, beroendeproblematik med mera.
- har erfarenhet av handläggning eller myndighetsutövning inom kommunal, regional eller statlig verksamhet och/eller öppenvård med målgruppen.
- har erfarenhet av samtal med unga vuxna, vuxna, anhöriga, myndigheter.
- har en god organisationsförmåga, vana att hålla i möten och att driva projekt.
- har god samarbetsförmåga, är självgående och strukturerad.
- har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt där du säkerställer att budskap når fram.
- har god förmåga att sätta dig in i någon annans situation utan att ta över personens känslor samt att du är lugn och stabil och har förmåga att fokusera på rätt saker.
- är kreativ och kommer med nya angreppssätt som kan omsättas till praktisk nytta.
- har erfarenhet av instrument såsom Assessment of Work Performance (AWP), Assessment of Work Characteristics (AWC), Work Environment Impact Scale (WEIS) samt Worker Role Interview (WRI).
- har god kunskap/erfarenhet av digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt i rekryteringen på din personliga lämplighet.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/166". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Susannah Kroon, enhetschef 070-1919842 Jobbnummer
9808383