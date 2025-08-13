Arbetsterapeut till neuropsykiatrin
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2025-08-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om Neuropsykiatrin
Verksamhetsområde Neuropsykiatri är ett av fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden med ansvar för patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ätstörningar, dövpsykiatri, minnesstörningar, Huntingstons sjukdom, äldrepsykiatrisk heldygnsvård samt äldrepsykiatriskt mobilt team.
Verksamheten är forskningsintensiv och deltar aktivt i flera vårdutbildningar. Vi har ett nära samarbete med andra aktörer involverade i patienternas vård och omsorg. Med andra ord är det en kunskapsintensiv organisation där vi utför ett varierat och viktigt arbete och där det finns goda förutsättningar för personlig utveckling.
Avdelning 81 och 82 är äldrepsykiatriska akutvårdsavdelningar med ansvar för in- och utskrivningar dygnet runt. Avdelningarna vänder sig till personer över 70 år med psykiatrisk sjukdom såsom depressioner, bipolära sjukdomar, psykoser och svåra ångesttillstånd samt minnesrelaterade sjukdomar med eller utan BPSD symtom. Arbetet är baserat på ett personcentrerat arbetssätt. Hos oss inom äldrepsykiatrin får du ett spännande, utvecklande och omväxlande arbete.
Centrum för Huntingtons sjukdom är ett tvärprofessionellt team som består av läkare, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, logoped, neuropsykolog, och psykolog. Upptagningsområdet är hela Västra Götaland och Halland. Huntingtons sjukdom är en genetisk sjukdom som ger motoriska, kognitiva och psykiatriska symtom. Mottagningens målgrupp är personer med Huntingtons sjukdom, anlagsbärare och möjliga anlagsbärare som är i behov av medicinsk bedömning, samt deras närstående. Vi ger specialiserade insatser till våra patienter, arbetar konsultativt gentemot patientens nätverk, samt har ett pedagogiskt uppdrag. Vi har också uppdrag och medel att bedriva forskning och utveckling.
Om tjänsten
Tjänsten innebär att du arbetar 60% på vår heldygnsvård och 40% på öppenvård, Centrum för Huntingtons sjukdom. Din kompetens kommer att vara av största vikt för oss i vårt patientsäkerhets- och kvalitetsarbete, varför vi gärna ser att du är intresserad av den typen av övergripande arbete. Några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta med bedömning, behandling, förflyttningsteknik och positionering, samt hjälpmedelsutprovning. Du kommer att arbeta med patienter både individuellt och även i grupp. Mer specifikt innebär det bedömning och beskrivning av patienters aktivitetsförmåga, psykiska och kognitiva funktioner och identifiera hjälpbehov. Du kommer att arbeta såväl individuellt samt i team med olika yrkesgrupper kring patienten. Vid centrum för Huntingtons sjukdom ligger också stort fokus på samverkan med vårdgrannar inom primärvård, kommun, och annan specialistvård, då patienterna ofta har insatser från många olika aktörer.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Tidigare erfarenhet av målgruppen eller erfarenhet av geriatrik är meriterande. Du har intresse för våra patientgrupper och uppskattar att vara del av en verksamhet i ständig utveckling. Du har god samarbetsförmåga, flexibilitet och samtidigt god förmåga att arbeta självständigt. Du är van vid att ta ansvar, är strukturerad och lösningsfokuserad.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-08-13Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avd 81 Äldrepsykiatri Sahlgrenska Kontakt
Vårdenhetchef avd 81/82, Linda Eriksson 073-5992616 Jobbnummer
9456935