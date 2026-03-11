Arbetsterapeut till konsultuppdrag
2026-03-11
Arbetsterapeut sökes till konsultuppdrag i Dalarna
Vill du ha frihet, flexibilitet och samtidigt göra verklig skillnad i människors vardag?
Vi söker nu en legitimerad arbetsterapeut för ett konsultuppdrag inom hälso- och sjukvården i Dalarna. Uppdraget passar dig som trivs i en varierad roll med nära patientkontakt och vill kombinera ett meningsfullt arbete med en trygg och trivsam arbetsmiljö.
Arbetet omfattar sedvanliga arbetsuppgifter för arbetsterapeut inom öppenvård och närliggande verksamhet. Uppdraget kan även innefatta vissa insatser utanför mottagningen.
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut.
Har erfarenhet inom yrket
Har god förmåga att samarbeta och kommunicera.
Är självständig, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang för människor.
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Hög lön - Konkurrenskraftig ersättning för din kompetens.
Spännande uppdrag - Arbeta på olika platser och utvecklas i din roll.
Trygghet och stöd - Vi sköter allt det administrativa så du kan fokusera på ditt jobb.
Engagerad kontaktperson - tillgänglig för dig 24/7
Ansökan: Låter detta som något för dig? Vi hanterar ansökningar löpande så skicka in din ansökan redan idag! Skicka ditt CV och ansökan till info@promediqa.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@promediqa.se
Detta är ett heltidsjobb.
