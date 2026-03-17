Arbetsterapeut semestervikariat Umeå 2026
Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Umeå Visa alla sjukgymnastjobb i Umeå
2026-03-17
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
, Åsele
, Storuman
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Norrlands universitetssjukhus, NUS, är det största sjukhuset i länet och i norra sjukvårdsregionen. Här bedrivs kvalificerad sjukvård, forskning och undervisning. Det är Norrlands största arbetsplats med ca 5600 anställda. Den vård och behandling som ges här har hög kvalitet och sjukhuset har flera år i rad legat på topplaceringar när Dagens Medicin utsett bästa universitetssjukhus.
Nu söker vi semestervikarier till sommaren 2026!

Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetsterapeuten arbetar individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper.
En viktig del i arbetsterapeutens jobb är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron för patienten. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga. Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad arbetsterapeut.
Du är en medmänsklig och positiv person. Du är bra på att samarbeta med olika människor i olika yrkeskategorier. Du är initiativtagande, ambitiös och ser möjligheter.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kontakt
HR-konsult
Thomas Bodén thomas.boden@regionvasterbotten.se 070-699 43 96 Jobbnummer
9802489