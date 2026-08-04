Arbetsterapeut
Reaktivering Furuhöjden Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Täby Visa alla sjukgymnastjobb i Täby
2026-08-04
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Är du arbetsterapeut och vill utvecklas i en verksamhet där personcentrerad rehabilitering, teamarbete och hög kompetens står i fokus? Hos oss på Furuhöjden får du möjlighet att arbeta nära patienten, påverka rehabiliteringsprocessen och vara en viktig del av ett engagerat multiprofessionellt team. Vi söker nu en arbetsterapeut till vår inneliggande rehabiliteringsverksamhet i Täby.
Om rollen
Som arbetsterapeut hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du främst arbetar på vår kirurgi- och thoraxavdelning. Vid behov bidrar du även på våra neurologiska och ortopediska avdelningar. Arbetet sker i nära samarbete med ett interdisciplinärt team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logoped, kurator, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt rehabiliteringsassistenter för att gemensamt planera och genomföra individuella bedömningar, rehabiliteringsplaner och träningsinsatser.
Du ansvarar för att bedöma patientens ADL- och funktionsförmåga, planera individuella rehabiliteringsinsatser och skapa bästa möjliga förutsättningar för återhämtning och självständighet. Arbetet omfattar både individuella insatser och gruppträning samt planering inför utskrivning i nära samverkan med teamet, patient, närstående och externa vårdaktörer.
I rollen ingår även:
Förskrivning av hjälpmedel
Social planering och samordning inför utskrivning, främst i LifeCare
Kontakt med externa vårdgivare och myndigheter
Dokumentation i TakeCare
Intygsskrivning och övrig administration kopplad till rehabiliteringsprocessen
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill vara med och utveckla framtidens rehabilitering tillsammans med oss.
Du är trygg i din profession, tar ansvar för ditt arbete och ser värdet av att samarbeta över yrkesgränser. Samtidigt är du nyfiken, initiativtagande och bidrar gärna med idéer kring hur vi kan utveckla våra arbetssätt och skapa ännu bättre patientupplevelser.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
Lösningsorienterad och flexibel
Engagerad och ansvarstagande
Självständig samtidigt som du uppskattar teamarbete
Omtänksam i mötet med patienter, närstående och kollegor
På Furuhöjden arbetar vi utifrån våra värderingar POPPI – Positiv, Omtänksam, Professionell, Prestigelös och Idérik. Vi hoppas att du känner igen dig i dessa och vill vara med och bidra till vår kultur.Publiceringsdatum2026-08-04KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut
Arbetslivserfarenhet inom yrket
Kunskap i LifeCare och erfarenhet av social planering
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av medicinsk och kirurgisk rehabilitering
Erfarenhet av ortopedisk rehabilitering
Vidareutbildning inom rehabilitering
Vidareutbildning inom handträning
Erfarenhet av TakeCare
Om Furuhöjden
Vi är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; rehabilitering, rehabcenter, husläkarmottagning och företagshälsa. Denna tjänst är förlagd på vår inneliggande rehabilitering. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar vi med kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård – vår vision.
Furuhöjden Rehabilitering är en av de största vårdgivarna inom inneliggande rehabilitering efter akutsjukvård i Region Stockholm. Vi har under senare tid startat upp specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och har sedan tidigare avtal med Region Stockholm inom ortopedi, thoraxkirurgi, allmän kirurgi och neurologi.
Därför ska du välja Furuhöjden
På Furuhöjden kombinerar vi professionalism med värme och omtanke. Här blir du en del av en prestigelös och utvecklingsinriktad kultur där samarbete, engagemang och patientens bästa står i centrum. Du får möjlighet att påverka, utvecklas i din yrkesroll och bidra till rehabilitering av högsta kvalitet tillsammans med erfarna och engagerade kollegor.
Vi erbjuder bland annat:
Kollektivavtal via Almega/Vårdföretagarna
Friskvårdsbidrag om 5 000 kronor per år
Tjänstepension
Ett engagerat och kunnigt teamAnställningsvillkor
Som Arbetsterapeut arbetar du främst vardagar, måndag-fredag. Sysselsättningsgrad för rollen är 80-100%. Individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Vi genomför registerkontroller i samband med denna tillsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reaktivering Furuhöjden Aktiebolag
(org.nr 556407-1693), https://furuhojden.se/inneligganderehabilitering/
Gribbylundsvägen 75 (visa karta
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187 68 TÄBY Arbetsplats
Furuhöjden Rehabilitering Jobbnummer
10021400