Arbetsterapeut
Hässleholms kommun / Sjukgymnastjobb / Hässleholm Visa alla sjukgymnastjobb i Hässleholm
2026-07-30
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Söker du ett aktivt arbete där du får möta människor och göra skillnad varje dag? Vi söker dig som vill bidra med omtanke, kompetens och engagemang, när det betyder som mest.
Det här är vi!
Inom omsorgsförvaltningens rehabenhet arbetar 25 arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt 6 rehabassistenter. Rehabenheten leds av två enhetschefer och medarbetarna utgår från tre platser i centrala Hässleholm samt i Tyringe. Vårt totala uppdrag riktar sig mot tolv olika delar i Hässleholms kommun. Uppdragen är delade mellan ordinärt boende och särskilt boende samt LSS.
Det här erbjuder vi dig!
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med bedömning av aktivitetsförmåga, behandling och träning. Arbetet innebär även förskrivning av hjälpmedel samt handledning till omvårdnadspersonal utifrån det arbetsterapeutiska perspektivet. Du kommer i ditt dagliga arbete ha dialog med olika professioner inom kommunen men även med, bland annat, Region Skåne kring vårdplanering via Mina planer. Gruppen träffas gemensamt på arbetsplatsträff och utöver det har vi även professionsmöten där vi träffas i respektive yrkesgrupp för att utveckla varandra och verksamheten.
Vi erbjuder dig ett härligt gäng av arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter som är kompetenta, kreativa och beredda att ta hand om dig på bästa sätt. Vi vill att du ska känna dig välkommen och få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Vi verkar i en arbetsmiljö som erbjuder utvecklingsmöjligheter inom professionen, flexibel arbetstid och ett omväxlande självständigt arbete. Vid nyanställning använder vi oss av mentorer som vägleder dig som ny i vårt arbetssätt.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och har en hög samarbets- och problemlösningsförmåga. Som person ser du positivt på tillvaron och gillar att bidra och arbeta tillsammans över professionsgränserna. Du är lösningsfokuserad och har stor respekt för den enskilda människan och trivs med att hjälpa andra. Du ska kunna arbeta i team, samtidigt som du känner stort ansvar för din egen insats och för våra patienter. Det är meriterade om du har erfarenhet av liknande arbete. Det krävs även goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt god datorvana.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Innan en anställning på omsorgsförvaltningen vill vi att du uppvisar giltigt registerutdrag. Du kan redan nu beställa det från polisen för att påskynda rekryteringsprocessen. Beställ registerutdraget som heter Arbete i hemmet med äldre personer och personer med funktionsnedsättning.Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Arbetstid flex kl 8-17.
Hässleholms kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande avtal.Om företaget
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget 1 (visa karta
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281 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Avdelning hälsa och sjukvård, Rehabenheten Kontakt
Sveriges Arbetsterapeuter 0451-267502 Jobbnummer
10016160