Arbetsterapeut
2026-01-14
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vill du med din expertkompetens bidra till vårt mål - en rehabiliteringsverksamhet med god kvalité, där brukarens behov och förutsättningar står i centrum?
I kommunens rehaborganisation arbetar ca 30 medarbetare.
Organisatoriskt är samtliga fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställda på samma enhet vilket skapar en möjlighet till kollegial handledning, erfarenhets- och kunskapsutbyte.
För att uppnå vårt mål utgår all rehabpersonal i sitt vardagliga arbete från våra olika enheter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Du bildar tillsammans med enhetschef, sjuksköterska och fysioterapeuter/sjukgymnaster ledningsteamet på enheten. Vi har en väl utbyggd hemrehabilitering.
Vi söker nu ytterligare en arbetsterapeut till äldreomsorgen. Som nyanställd kommer en av våra erfarna arbetsterapeuter att vara din mentor. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med bedömning och insatser för att öka och bevara brukarnas aktivitetsförmåga. Du arbetar självständigt och prioriterar och planerar din dag utifrån aktuella ärenden och teamets behov. Du kommer att vara placerade inom verksamheten för äldreomsorg. Ditt arbete kommer i första hand att utföras inom hemvård och på äldreboende. Vid behov kan även arbetsuppgifter utföras inom andra områden.
Din arbetsdag innebär många relationer, framför allt med brukare i deras hem, men också med deras närstående och med kollegor.
Ditt arbete kommer innebära att du vägleder, guidar och handleder omvårdnadspersonal och genom ert nära samarbete kommer ni säkerhetsställa att brukaren får rätt stöd utefter sina behov.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut men vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har förmåga att självständigt, prioritera och planera din arbetsdag. Samtidigt har du en förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete med såväl brukare, närstående som kollegor.
Du har förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå brukarens behov. För dig är det självklart att ha ett professionellt förhållningsätt i ditt arbete och du sätter alltid brukaren i centrum.
Eftersom dokumentation och kommunikation är viktigt i ditt arbete, behöver du ha goda kunskaper i svenska samt god datorvana.
Transporter mellan vårdtagare görs med cykel eller bil. Det krävs därför att du har B-körkort och förmåga att cykla. Anställningsvillkor
Tjänsterna är tillsvidaretjänster på 100 %. Tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Urval påbörjas under ansökningstiden.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
