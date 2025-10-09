Arbetsterapeut
2025-10-09
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
, Habo
, Jönköping
, Aneby
, Vaggeryd
Bra Liv Mullsjö Vårdcentral
Vill du göra skillnad - varje dag?
Är du redo för en ny utmaning och vill bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna i Mullsjö? Nu söker vi en arbetsterapeut/rehabkoordinator som vill vara med på vår spännande resa. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - både för enskilda patienter och för samhället i stort.
Rollen som arbetsterapeut/rehabkoordinator
Det här är en unik chans att kombinera två roller.
Som arbetsterapeut blir du en nyckelperson i teamet. Du arbetar med:
Handrehabilitering - från lättare trauman till kronisk smärta.
Patienter med psykisk ohälsa kring aktivitetsbalans och stress.
Demensbedömningar och gruppverksamheter.
är du spindeln i nätet. Du stöttar patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna, vägleder kollegor och samverkar med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Målet? Att fler snabbare ska återgå till arbete och vardag med rätt stöd.
Tjänsten är tillsvidare på heltid, där ungefär halva tiden består av rehabkoordinering och resterande av arbete som arbetsterapeut/gruppverksamhet. Tillträde enligt överenskommelse, och sysselsättningsgrad kan diskuteras.
Din blivande arbetsplats
Välkommen till Mullsjö vårdcentral - en plats där omtanke, helhet och kvalitet präglar vardagen. Vi är cirka 30 medarbetare som tillsammans tar hand om 6 600 listade patienter.
Just nu är vi i en spännande utvecklingsfas:
Ny verksamhetschef på plats. Samlokalisering med andra verksamheter för stärkt teamarbete och innovation.
Här möts du av en arbetsmiljö där:
Teamkänsla och öppen dialog är en självklarhet.
Kreativitet leder till förbättringar.
Utveckling - både professionell och personlig - är en del av jobbet.
Mullsjö bjuder dessutom på närhet till både natur och stad. Här finns sjöar, skog och vandringsleder runt knuten samt bra kommunikationer med tåg, buss och bil.

Publiceringsdatum2025-10-09

Profil
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och vill ha ett omväxlande och meningsfullt arbete. Du gillar att ta ansvar, samarbeta och möta patienter med engagemang och professionalitet. Erfarenhet av handrehabilitering, demensutredningar, gruppverksamhet eller sjukskrivningsprocessen är meriterande - men viktigast är att du har driv och vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vårt erbjudande till dig
När du börjar hos oss får du:
En individuell introduktion utifrån din erfarenhet.
Handledning och kompetensutveckling.
Ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
En arbetsmiljö präglad av omtanke och delaktighet, där vi har roligt tillsammans.
Trygga förmåner från Region Jönköpings län - pension, friskvårdsbidrag, öppen sjukvård m.m. Läs mer här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Vi brinner för personliga möten och professionellt bemötande. Här får du utrymme att tänka nytt, utveckla idéer och bidra i ett team som vill framåt.
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Teres Ocholla, verksamhetschef - 010-242 47 59
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad - men undanber oss säljs- och annonssamtal.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2025-11-02
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!Vill du anta utmaningen och vara med och utveckla framtidens vårdcentral i Mullsjö? Då ser vi fram emot din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess här: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/
Vårdcentralen har cirka 6 500 listade patienter. Vi är 28 medarbetare inom olika professioner som tillsammans bedriver vård med omtanke, helhet och kvalitet. Mullsjö kommun har nära till skog och sjö. Fina vandringsleder i vacker miljö. Välbesökt område för turister. Sveriges äldsta golfbana finns i Ryfors, strax utanför Mullsjö samhälle. Du tar dig enkelt till Mullsjö med tåg, buss eller bil, och endast en och en halv timmas resa från Göteborg.

Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B611/25".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län

Jobbnummer
9548094