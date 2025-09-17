Arbetsterapeut
2025-09-17
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
På Rehabenheten inom den kommunala primärvården arbetar en härlig grupp arbetsterapeuter och fysioterapeuter tillsammans.
Vi ansvarar för rehabilitering i ordinärt boende, på vård och omsorgsboenden inklusive funktionshinder, korttidsenhet samt habilitering på basnivå. Enheten finns i Stadshuset, centralt beläget i Kungälv med närhet till busshållplats. Här arbetar vi i en ljus aktivitetsbaserad kontorsmiljö med närhet till övriga kollegor inom hemsjukvården. Dina arbetsuppgifter
Vår kollega ska anta nya utmaningar och vi söker nu dig som skulle vilja bli en del av vår trevliga rehabgrupp. Vill du arbeta med stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter där bedömning, behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning och utbildning av omvårdnadspersonal ingår? Då har vi rätt tjänst för dig. Arbetet är omväxlande, rörligt och självständigt, men kräver samtidigt ett nära samarbete med andra yrkeskategorier både internt och externt. Du möter personer framförallt inom ordinärt-, vård- och omsorgsboende/funktionshinder. Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg. arbetsterapeut med ett genuint intresse för verksamhetsområdet. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav. Du skall ha god datorvana. B-körkort är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Lotta Björkqvist 0303-239827 Jobbnummer
9514332