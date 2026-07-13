Arbetsterapeut - arbetsmarknadsenheten
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Vetlanda Visa alla sjukgymnastjobb i Vetlanda
2026-07-13
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er).
Vill du vara med och skapa förutsättningar för människor att ta nästa egen försörjning? Nu söker vi en arbetsterapeut till arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsenheten arbetar i nära samverkan med ekonomiskt bistånd och en stor del av målgruppen består av personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Målgruppen är personer mellan 16 och 66 år som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden, exempelvis på grund av funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller tidigare beroendeproblematik.
Med ett kommande aktivitetskrav och ett utökat uppdrag står vi inför en spännande utveckling. Aktivitetskravet ska bidra till att varje deltagare, utifrån sina förutsättningar, tar aktiva steg mot arbete eller studier genom ökad delaktighet, struktur och eget ansvar.
Samtidigt befinner vi oss i en utvecklingsfas där arbetssätt, metoder och organisation fortsätter att formas utifrån nya lagkrav och målgruppens behov. För dig som arbetsterapeut innebär det en möjlighet att vara med och påverka hur socialtjänstens arbete med arbetsförmågebedömningar, fördjupade kartläggningar och arbetsrehabiliterande insatser utvecklas framåt.
Som arbetsterapeut arbetar du för att hitta vägar till självförsörjning för individer som står långt från arbetsmarknaden och där flera insatser ofta redan har prövats. Du arbetar utifrån individens behov, förutsättningar och resurser och har en viktig roll i att skapa underlag för den fortsatta vägen mot långsiktig försörjning.
En stor del av uppdraget handlar om att genomföra fördjupade kartläggningar. Arbetet innebär bland annat att samla in och sammanställa underlag från olika aktörer, genomföra bedömningssamtal, observationer och bedömningar av aktivitets- och arbetsförmåga samt att sammanställa underlag som stöd för fortsatt planering. Du stödjer även individer i kontakter med andra myndigheter och samhällsaktörer. Utifrån verksamhetens behov kan även andra arbetsuppgifter förekomma.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att:
planera och genomföra biståndsbeslutade insatser, främst fördjupad kartläggning
genomföra bedömningar av aktivitets- och arbetsförmåga
upprätta och följa upp genomförandeplaner
motivera och stödja individer utifrån deras förutsättningar och mål
samverka med interna och externa aktörer
dokumentera enligt gällande lagstiftning och riktlinjer
bidra till verksamhets- och metodutveckling inom arbetsmarknadsområdet
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor och samverkanspartners. Rollen kräver god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, kommunicera tydligt och möta människor i olika livssituationer.
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll och som har förmåga att driva ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet där utveckling och förbättring är en naturlig del av vardagen. Med ett professionellt förhållningssätt och ett genuint intresse för människor bidrar du till att skapa möjligheter för individer att ta nästa steg mot egen försörjning.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
(https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Arbetsterapeututbildning och legitimation för yrket.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Tidigare erfarenhet som arbetsterapeut eller inom socialt arbete.
Erfarenhet av att möta och stödja människor från olika kulturella bakgrunder.
Erfarenhet av arbetsförmågebedömningar med standardiserade arbetsterapeutiska bedömningsinstrument, exempelvis Assessment of Work Performance (AWP).
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde snarast möjligt, efter överenskommelse. Urval och intervjuer kan komma att hållas löpande.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335534". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mari Granath mari.granath@vetlanda.se +4638397597 Jobbnummer
10000693