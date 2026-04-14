Arbetsrättsspecialist
2026-04-14
På Högskolan Kristianstad söker vi nu en arbetsrättsspecialist till HR-avdelningen.
HR-avdelningen består av tre HR-konsulter, två HR-administratörer, HR-strateg, biträdande HR-chef och HR-chef. Avdelningens mål är att säkerställa ett långsiktigt hållbart arbetsliv och avdelningen ansvarar bland annat för att samordna högskolans arbetsgivarpolitik i enlighet med lag och kollektivavtal och utifrån verksamhetens behov.
HR-avdelningen befinner sig i en utvecklingsfas, där din arbetsrättsliga kompetens blir ett viktigt bidrag i det fortsatta arbetet. Vi erbjuder en noga förberedd introduktion och goda möjligheter till fördjupad kompetensutveckling, och vi söker dig som vill ta en aktiv roll i att utveckla arbetet framåt tillsammans med oss. Bli en del av Högskolan Kristianstad som går en spännande tid till mötes de närmsta åren med ny rektor och med bygget av framtidens campus mitt i centrala Kristianstad. Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsrättsspecialist arbetar du både strategiskt och operativt inom det arbetsrättsliga området. Genom ditt arbete bidrar du till en rättssäker och enhetlig tillämpning av statlig arbetsrätt och kollektivavtal inom hela lärosätet.
Dina arbetsuppgifter omfattar att ge kvalificerad rådgivning i arbetsrättsliga frågor samt att tolka och tillämpa statliga avtal och kollektivavtal, exempelvis Villkorsavtalen och RALS-avtalen, liksom arbetsrättslig lagstiftning såsom LAS, LOA, MBL, högskolelagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagstiftningen. Du tar fram arbetsrättsjuridiska PM, rättsutredningar och beslutsunderlag, deltar i och leder MBL-förhandlingar samt driver arbetsrättsliga processer.
Vidare medverkar du i kollektivavtals- och tvisteförhandlingar i nära samarbete med HR-chef, utvecklar riktlinjer, policys, mallar och arbetssätt inom arbetsrättsområdet samt planerar och genomför utbildningsinsatser för chefer och ledning. I uppdraget ingår även att delta i arbetsrättsliga nätverk och att bevaka förändringar i lagar och avtal. Du har flera kontaktytor såväl internt; med chefer och ledning, fackliga organisationer och skyddsorganisationen, som externt där du har kontakt med vår arbetsgivarorganisation och i samverkan med andra högskolor.
Med ett utvecklingsorienterat förhållningssätt är du en viktig del i att stärka och vidareutveckla högskolans arbetsgivararbete, med den statliga värdegrunden som utgångspunkt i det dagliga arbetet.
Behörighet och önskvärda kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant kandidatexamen, exempelvis från personal- och arbetslivsprogrammet eller inom juridik eller organisation och ledarskap. Vi ser gärna att du har läst arbetsrätt på högskolenivå. Du har som yrkesverksam genomgått kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsrätt och gärna arbetsmiljöutbildning.
Du har minst tre års aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete med arbetsrätt inom offentlig sektor där du tolkat och tillämpat avtal och kollektivavtal samt deltagit i arbetsrättsliga förhandlingar. Du är van att ge kvalificerad rådgivning i avtals- och arbetsrättsliga frågor till chefer och ledning.
Om du har arbetat vid ett lärosäte ser vi det som extra meriterande, alternativt om du arbetat inom annan statlig verksamhet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar inom arbetsrätt.
Vi söker dig som har hög integritet och ett gott omdöme i ditt arbete. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och trivs i en roll med många kontaktytor. Du arbetar strukturerat och har en väl utvecklad analytisk förmåga, vilket gör att du kan hantera komplexa arbetsrättsliga frågeställningar med hög kvalitet. Din specialistkunskap inom arbetsrätt är tydlig och du har förmåga att omsätta den i praktiken. Vidare är du pedagogisk och kan på ett tydligt och anpassat sätt förmedla kunskap och vägledning till chefer och andra målgrupper.
Du har goda kunskaper i Office-paketet. Vidare har du mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start 1 september 2026 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar vanligtvis provanställning. Placering är i Kristianstad på vårt vackra campus med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Intervjuer är planerade till vecka 19 och 20.
HR-avdelningen är en del av högskolegemensamt stöd (HGS) som är högskolans övergripande administration och service som hanterar uppgifter som är gemensamma för högskolan. HGS hanterar frågor inom ekonomi, HR, fastighetsservice, IT, utbildningsstöd, bibliotek och högskolepedagogik, verksamhetsstöd, kommunikation och marknadsföring. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.
Sista ansökningsdag är 2026-04-27
Arbetsplats Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad är en av Sveriges mest sökta högskolor med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Vi är stolta över våra 500 medarbetare och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Vi delar akademins värderingar och värnar akademisk frihet, kollegialitet, integritet och samhällsrelevans. Vår verksamhet präglas av närhet, engagemang och kvalitetsansvar som genomsyrar alla våra 50 program och 250 fristående kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Vi har forskarutbildningsrättigheter i vårdvetenskap och pedagogiskt arbete. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-3195), http://www.hkr.se/anstallning
Elmetorpsv. 15 (visa karta
)
291 39 KRISTIANSTAD Arbetsplats
HR-avdelningen Kontakt
HR-chef
Ulrika Sjögren 044-2503010 Jobbnummer
9853711