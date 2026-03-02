Arbetsmiljösamordnare till Arvika
Vill du arbeta i en central roll där du bidrar till en trygg och hållbar arbetsmiljö hos en av Sveriges största fordonstillverkare? Hos ISS Facility Services väntar en roll för dig som vill kombinera operativt arbetsmiljöarbete med strategisk samordning i en komplex och utvecklande miljö.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
I rollen som Arbetsmiljösamordnare får du en nyckelposition i ett säkerhetsfokuserat team bestående av handläggare placerade på olika siter runt om i Sverige. Du arbetar nära kundens verksamhet hos en av Sveriges största fordonstillverkare och ansvarar för att arbetsmiljörisker identifieras, förebyggs och hanteras - främst i bygg- och anläggningsprojekt på site.
Rollen omfattar arbetsmiljöarbete genom hela projektkedjan, från planering till färdigställande. Du samordnar underentreprenörer, följer upp efterlevnad av lagar och föreskrifter och säkerställer att alla som vistas på arbetsplatsen gör det under trygga och säkra förhållanden. Arbetet är varierat och kräver att du kan växla mellan operativa och strategiska arbetsuppgifter.
Du erbjuds en dynamisk arbetsmiljö med stort eget ansvar, möjlighet att påverka arbetssätt samt kontinuerlig kompetens- och certifieringsutveckling.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete i bygg- och anläggningsprojekt
Har en giltig BAS-P/BAS-U-utbildning (eller vilja att snabbt certifieras)
Har god kunskap om AFS 2023:3, AML, PBL och BBR
Har förståelse för riskmoment som ställningar, liftar och heta arbeten
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Certifiering inom BAM, SAM eller OSA
Erfarenhet som skyddsombud
Kunskap i entreprenadrätt och ÄTA-hantering
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete i produktionsmiljö (drift och underhåll)
För att lyckas i rollen behöver du:
Driva ditt eget arbete och trivas med att navigera självständigt i komplexa miljöer.
Vara noggrann och analytisk, med förmågan att se detaljer utan att tappa helhetsbilden.
Agera med trygghet och stabilitet, särskilt när snabba beslut krävs under tidspress.
Kommunicera tydligt och pedagogiskt, och ha förmågan att hantera konflikter på ett respektfullt sätt.
Skapa förtroende genom ett affärsmässigt förhållningssätt och en god samarbetsförmåga.
Växla mellan taktik och praktik, det vill säga hantera både operativt arbete här och nu och långsiktig planering.
Övrig info:
Placering: Arvika
Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Enligt överenskommelse
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
