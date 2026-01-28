Arbetsmiljösamordnare
Professionals Nord Stockholm AB / Arbetsmiljöjobb / Håbo Visa alla arbetsmiljöjobb i Håbo
2026-01-28
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara den som gör arbetsmiljöarbetet konkret, relevant och enkelt i vardagen för chefer och ledare? Dagab söker nu ytterligare en Arbetsmiljösamordnare till teamet för "Arbetsmiljö och hälsa". Rollen är en viktig roll där du får stor möjlighet att stötta och coacha chefer till att utveckla den fysiska arbetsmiljön inom hela Dagab Nord (Bålsta, Örebro, Borlänge, Jordbro och Torsplan) vilken är en verksamhet i ständig förändring.
Information om företaget
Din stationeringsort är Dagab i Bålsta som har cirka 1 000 medarbetare inom både produktion och transport. Verksamheten präglas av ökad automation, teknisk utveckling och förändrade arbetssätt, vilket ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet. Här arbetar man bland annat i höglager och tekniska miljöer där medarbetare ibland behöver arbeta på höjd eller hantera avancerad utrustning - vilket gör din roll både viktig och komplex. Övriga lager inom Nord är mer ordinarie lager- och transportverksamheter med många medarbetare som kör truck, lastar... .
Hos Dagab får du en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet, du får möjlighet att påverka, stötta utvecklingen och fortsatt uppbyggnad av arbetsmiljöarbetet samt få god stöttning av kollegor samt huvudskyddsombudet på plats.
Information om rollen
Som Arbetsmiljösamordnare har du Bålsta som stationeringsort huvudsakliga arbetsplats och fokus, men du stöttar även övriga siter i Nord. Resor (dagsresor) förekommer frekvent.
Du arbetar nära den lokala verksamheten, HR och säkerhetsfunktioner. Det här är en operativ och verksamhetsnära specialistroll där du stöttar chefer och ledare i det dagliga arbetsmiljöarbetet, samtidigt som du är med och utvecklar strukturer, arbetssätt och metoder för hur arbetsmiljö ska bedrivas framåt. Fokus i rollen ligger på den fysiska arbetsmiljön - produktion, lager, automation, teknik och transport.
I rollen rapporterar du till chefen för "utveckling arbetsmiljö och hälsa" och som är en del av Dagabs HR ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta för att utveckla och etablera "Ett Dagab arbetsmiljöarbete" och vidareutveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet
Stödja och coacha verksamheten som intern expert inom arbetsmiljö
Driva utveckling av strategier, metoder och arbetssätt inom arbetsmiljö tillsammans med både arbetsmiljöteamet på Dagab men också stötta och arbeta tillsammans med koncernens arbetsmiljöteam.
Initiera, driva och delta i projekt och förbättringsinitiativ
Bidra till att bygga en stark säkerhetskultur
Stötta verksamheten i att identifiera och bedöma risker samt vid behov utreda tillbud och olyckor
Vara superanvändare i Dagabs IA-system
Säkerställa att arbetet bedrivs i linje med lagkrav
Aktivt omvärldsbevaka arbetsmiljöområdet och dela kunskap och erfarenheter för att bidra till hela bolagets utveckling
Vi söker dig som har
Relevant utbildning inom arbetsmiljö
Minst 5 års erfarenhet av operativt arbetsmiljöarbete eller kvalitets-/säkerhetsarbete
Erfarenhet från arbetsmiljöarbete inom industriella verksamheter såsom produktion, lager, industri eller liknande verksamhet
God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och regelverk
Erfarenhet från en större organisation
Som person är du:
Strukturerad och noggrann
Trygg i din kompetens och vågar ta rollen som expert
Kommunikativ och lyhörd, med förmåga att förstå chefernas vardag
Coachande i ditt förhållningssätt - du hjälper organisationen att göra rätt, inte bara följa regler
Lösningsorienterad och pedagogisk
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Bålsta
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: kathinka.evers@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.dagab.se/ Arbetsplats
Dagab Kontakt
Kathinka Evers kathinka.evers@pn.se Jobbnummer
9710567