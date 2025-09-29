Arbetsmiljöingenjör till Forsmark!
2025-09-29
Vi söker nu en engagerad och driven arbetsmiljöingenjör till Forsmark, med inriktning skyddsmaterial. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som Arbetsmiljöingenjör hos Forsmark kommer du att förstärka teamet och spela en central roll i att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Du kommer specifikt att fokusera på PPE (personlig skyddsutrustning) och driva utvecklingen inom detta område, inklusive kvalitetsverifiering och samverkan med andra anläggningar.
Du erbjuds
• Att bli en del av ett företag med goda karriärsmöjligheter
• En utbildningsbudget som anpassas utifrån dina kompetenser och intresse
• Kollektivtrafik som är anpassad efter Forsmarks arbetstider
• Lönetillägg för dig som pendlar minst 5 mil till Forsmark, exempelvis för dig som bor i Uppsala, Gävle eller Tierp
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett brett ansvar inom systematiskt arbetsmiljöarbete, med särskilt fokus på personlig skyddsutrustning (PPE). Du kommer att arbeta proaktivt med att tolka lagar och krav, genomföra skyddsronder, hantera rapportering och utveckla arbetssätt för att ständigt förbättra arbetsmiljön på Forsmark.
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Genomföra skyddsronder
• Tolka lagar och krav inom arbetsmiljö
• Ansvara för rapportering
• Delta i revisionsarbete
• Ha myndighetskontakt
• Utveckla arbetsområdet för PPE
• Verifiera kvalitet på personlig skyddsutrustning (PPE)
VI SÖKER DIG SOM
• Eftergymnasial utbildning inom t.ex. arbetsmiljö, HR eller liknande
• Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
• God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och dess tillämpning
• Förmåga att tolka och tillämpa kravdokumentation
Det är meriterande om du har
• Utbildning inom arbetsmiljö med inriktning mot PPE
• Erfarenhet från industriell verksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• Samarbetsinriktad
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
