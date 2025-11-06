Arbetsmiljöingenjör
2025-11-06
Arbetsmiljöingenjör
Är du en drivande arbetsmiljöingenjör som vill forma en goda arbetsmiljö i vår nya fabrik? I denna roll får du både strategiskt och operativt ansvar för att skapa en säker, trivsam och effektiv arbetsplats från grunden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Circulose är ett textilåtervinningsföretag med en unik teknologi och en produkt - CIRCULOSE ® - som framställs av 100% textilavfall, huvudsakligen bomull. Företagets mission är att leda övergången till cirkulärt mode genom att göra textilåtervinning i stora skala tillgänglig.
Om rollen
Vi söker en Arbetsmiljöingenjör som vill ta ett strategiskt och operativt ansvar för arbetsmiljön i vår nya fabrik. Rollen är central för att skapa och upprätthålla en säker, trivsam och effektiv arbetsmiljö i hela verksamheten. Du kommer att driva utvecklingen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), implementera förebyggande åtgärder såsom säkra rutiner för bryt och lås, och fungera som expertstöd till driften, med fokus på kontinuerliga förbättringar och långsiktig säkerhet.
Du rapporterar till platschefen och samarbetar med skyddsorganisation, HR och ledning i arbetsmiljöfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Stötta driftorganisationen i riskanalyser, skyddsronder och arbetsmiljöutredningar.
- Identifiera, planera och följa upp förbättrande åtgärder inom arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet. Bidra med brandteknisk kompetens - t.ex. brandskyddsorganisation, utbildning och egenkontroller.
- Delta i utredning av tillbud och olyckor, samt säkerställa att lärdomar implementeras.
- Arbeta nära produktionen med revisioner, uppföljningar och observationer i den dagliga verksamheten.
- Utveckla rutiner, instruktioner och utbildningsmaterial inom arbetsmiljöområdet, inklusive säker energihantering och bryt- och låsprocedurer vid arbete på maskiner.
- Delta i projekt kopplade till teknik, maskinsäkerhet och processförändringar.
Den du är
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Högskoleutbildning inom arbetsmiljö, miljö, teknik eller motsvarande.
- Minst 2-3 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete inom industri, produktion eller liknande verksamhet.
- God kunskap om Arbetsmiljölagen, AFS:ar och tillhörande föreskrifter.
- Erfarenhet av riskbedömningar, olycksutredningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Grundläggande kunskaper inom brandteknik och brandskyddsarbete.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi tror att du är en positiv, nyfiken och framåtlutad person som drivs av att göra skillnad och ständigt förbättra. Du har en naturlig förmåga att kommunicera och trivs lika bra ute i produktionen som på kontoret. Du är lösningsorienterad och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Du är trygg i att samarbeta med olika yrkesgrupper och nivåer i organisationen och inspirerar andra genom ditt engagemang och din professionalism.
Det här erbjuder vi
Här får du vara med från början och utveckla arbetsmiljöfunktionen i vår nya fabrik. Du arbetar nära driften, har stor påverkan på processer och beslut. Du får en viktig roll i arbetet med att skapa en säker, trivsam och effektiv arbetsmiljö från grunden.
Är du redo för nästa steg i din karriär som arbetsmiljöingenjör? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vår spännande resa! Urval sker löpande. Sista ansökningsdag 27 november.
Kontaktuppgifter
Lisa Fagerström, rekryteringskonsult, 076-824 17 89
Jonathan Mellåker, HSEQ manager, 070-22 13 529
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
