Arbetsmarknadskonsulent
Sala kommun / Socialsekreterarjobb / Sala Visa alla socialsekreterarjobb i Sala
2026-07-17
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Vill du göra skillnad och bidra till människor väg mot arbete och egen försörjning? Vi söker en engagerad, kommunikativ och lösningsorienterat arbetsmarknadskonsulent som vill vara med och stärka individers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknadsenheten och integration (AME) är en del av social-och arbetsmarknadsnämnden där vi arbetar i nära samverkan med andra enheter inom nämnden främst ekonomiskt bistånd men även övriga såsom vuxenenheten, barn och ungdom samt enheten för sociala insatser. Samverkan och en gemensam socialtjänst är en viktig del av vårt arbete, du ska bidra till att bygga helhetslösningar kring individen där målet är att stärka förutsättningar för självförsörjning och ett hållbart liv.
Som medarbetare inom AME arbetar du med kollegor i en god gemenskap och ett öppet arbetsklimat med mycket engagemang. På enheten har vi olika praktiska verksamheter som leds av arbetsledare. Vi har också arbetsmarknadskonsulenter, samordningsteam, UVAS (unga som varken arbetar eller studerar) och KAA (kommunala aktivitetsansvaret), feriearbete, jobbcenter, integration bland annat. Vi är idag 20 kollegor, i det dagliga finns stöd av kollegor, tre teamledare och en enhetschef.
Tillsammans med dina kollegor kommer du att stödja och utmana deltagare både genom individuellt stöd och i grupp. Arbetet sker idag bland annat genom praktik, jobbsöksaktiviteter, studiebesök, hälsofrämjande insatser och coachande samtal. Samverkan är en viktig del i tjänsten både intern och extern.Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
I din roll som arbetsmarknadskonsulent möter du individer som av olika anledningar har svårt att få jobb och inte lyckas komma in på arbetsmarknaden. Din uppgift är att möjliggöra stegförflyttning mot arbetsmarknaden och/eller studier samt stödja individen i riktade insatser.
Genom individuella samtal, kompetenskartläggningar, gruppaktiviteter och motiverande insatser skapar du förutsättningar för varje individs progression mot arbete eller utbildning. Du samarbetar med arbetsgivare för att hitta lämpliga arbetsprövningsplatser och bidrar till utvecklingen av hållbara lösningar för varje deltagares behov. Tillsammans med dina kollegor kommer du att stödja och motivera deltagare både i individuellt arbete och i grupp. Arbetet sker idag bland annat genom praktik, jobbsöksaktiviteter, studiebesök, hälsofrämjande insatser och coachande samtal. Förutom det kan det även ingå att vara med deltagarna i det praktiska speciellt i början av en praktik eller uppstart på någon sysselsättning.
AME har också ett ansvar för att de kommunala insatserna inom ramen för den nya aktivitetskravsreformen genomförs. Aktivitetskravet innebär att personer som uppbär försörjningsstöd ska erbjudas aktiviteter av kommunen för att kunna bibehålla sitt försörjningsstöd och närma sig arbete och studier. Dessa insatser kan bland annat bestå av gruppaktiviteter, individuell coachning, språkfrämjande insatser, kompetenshöjande verksamhet, arbetsträning, praktik och anställningar med stöd. När det gäller aktivitetskravet så är arbetsmarknadskonsulentens viktiga uppdrag att etablera arenor där aktiviteter kan genomföras. Detta behöver ske i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, SFI, ekonomiskt bistånd, arbetsgivare och kollegor på enheten.
Vi har idag också ett ESF projekt "vägen till arbete" där syftet är att människor med långvarigt bidragsberoende och utanförskap ska närma sig arbetsmarknaden.Kvalifikationer
Du har adekvat utbildning såsom beteendevetare eller annan utbildning på högskolenivå. Önskvärt är att du tidigare arbetat inom detta område, både inom det sociala arbetet och med arbetsmarknadsfrågor samt gärna har erfarenhet av metoden BIP (Beskæftigelses Indikator Projekt) och motiverande samtal.
Du behöver ha god människokännedom och känsla för att arbeta med människor med olika behov av stöd. Du är en problemlösare som ser möjligheter före hinder, som motiveras av att åstadkomma utveckling och du driver utveckling. Du är flexibel, bra på att samarbeta och skapa relationer med människor. Du är uthållig och har tålamod med fokus på att nå hållbara, långsiktiga resultat tillsammans med individen. Du besitter en förmåga att se individen utifrån ett helhetsperspektiv och är dessutom van att arbeta med grupper. Arbetet innebär många olika kontakter och dokumentation därav behöver du också vara strukturerad i ditt arbete, vara självgående, ha digitala färdigheter samt god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och i skrift.
Personlig lämplighet kommer särskilt att beaktas.
B-körkort är ett krav.
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare, dagtid.
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 260809.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om du blir kallad på intervju kommer dessa ske: 20/8 eftermiddag och 21/8 förmiddag.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Cecilia Nordqvist, cecilia.nordqvist@sala, 0224-749625 (sem vecka 31,32)
Verksamhetschef Joakim Stål vecka 31 och 32
Facklig kontaktperson: Vision, Marlene Jansson, marlene.jansson@sala.se
, 0224-749824
Om arbetsgivaren
I Sala kommun tar chefer och medarbetare gemensamt ansvar för resultat, arbetsmiljö och utveckling. Arbetet bygger på rätt kompetens, förtroende och delaktighet. Med tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap skapar vi ett enkelt, effektivt och medborgarvänligt arbetssätt som ger hög kvalitet och goda resultat.
Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 25 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
10005600