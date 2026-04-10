Arbetsmarknadshandläggare till AMI
2026-04-10
Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) ansvarar för alla arbetsmarknadsåtgärder inom kommunens arbetsgivarområde för att stimulera sysselsättningen och motverka arbetslöshet i kommunen.
Arbetsmarknads- och Integrationsenheten uppdrag är att lotsa, föra dialog med och ge stöd till Borlängebor om deras väg till egen försörjning. Vi arbetar strategiskt och gränsöverskridande med kommunens förvaltningar, Arbetsförmedlingen, näringslivet med flera.
För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi både vara lyhörda inför arbetsmarknadens behov och för den enskilda människans förutsättningar.
Borlänge kommuns gemensamma värdegrund är ett viktigt verktyg i enhetens arbete och vi arbetar ständigt med att till leva upp till den och vad den innebär i det dagliga arbetet:
* Jag finns här för Borlängebon
* Jag gillar utmaningar
* Jag möter varje människa med öppenhet
Arbetsuppgifter
Ditt arbete består i att stötta, vägleda och motivera Borlängebon till arbete eller studier och att hitta sin väg mot egen försörjning.
Du ska utifrån individens förutsättningar, förmågor och framtida mål, ge stöd och vägledning att närma sig arbetsmarknaden genom stegförflyttningar.
Arbetet innehåller sedvanliga arbetsuppgifter för en arbetsmarknadshandläggare såsom kartläggning, stöd till handlingsplan för egna mål, kurser, arbetsträning, praktik uppföljningsarbete, vägledning om olika utbildningsvägar och om arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov.
Du ska arbeta motiverande och lösningsfokuserat för progression framåt hos individen.
Administration i form av dokumentation i vårt ärendehanteringssystem VIVA samt planering.
Arbetsuppgifterna kan variera över tid utifrån uppdrag och behov inom verksamheten och på arbetsmarknaden. Vi arbetar utvecklingsorienterat och förändringsinriktat för att anpassa oss efter omvärldens behov.Kvalifikationer
Grundkrav för tjänsten:
Du har högskoleutbildning, 180 hp, som exempelvis inriktning mot socialt-, samhällsvetenskapligt-, beteendevetenskapligt- eller folkhälsovetenskapligt arbete eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Du har goda kunskaper om arbetsmarknaden och de villkor som ställs i arbetslivet.
Du har erfarenhet från arbete inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet liksom av att arbeta stödjande och vägledande med deltagaren i fokus. Du har god dokumentationsvana och har en mycket god och tydlig kommunikation med deltagare på svenska.
Körkort B krävs för att kunna genomföra uppföljningsbesök.
Meriterande kvalifikationer:
Utbildning i MI (motiverande samtal), 7-Tjugo och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Kunskaper inom beroendeproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och kulturella skillnader.
Bra muntliga och skriftliga kunskaper i engelska, bra kunskaper i andra utomnordiska språk.Dina personliga egenskaper
Som person söker vi dig som har god samarbetsförmåga och van att skapa och upprätthålla goda relationer och har kunskap om och förståelse för målgruppens behov av flexibla individanpassade lösningar.
Du bemöter andra med positiv grundsyn, har förmågan att inspirera och engagera, har ett prestigelöst och pedagogiskt förhållningssätt. Vi vill att du har ett engagemang och känner ansvar att arbeta för Borlängebons bästa.
Du är van att sätta upp mål, är kvalitetsmedveten, kommunikativ, flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du arbetar lösningsfokuserat och kan se möjligheter när du ställs inför nya utmaningar och drivs av en vilja att fortlöpande arbeta för utveckling av verksamheten i samarbete med kollegor.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpnade under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317851".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borlänge kommun
781 81 BORLÄNGE
För detta jobb krävs körkort.
Borlänge kommun, Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI)
Vision
Cecilia Tomtlund 0243-740 97
