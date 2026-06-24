Arbetsmarknadscoch
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt / Personaltjänstemannajobb / Åstorp Visa alla personaltjänstemannajobb i Åstorp
2026-06-24
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Vill du skapa möjligheter för människor att nå arbete och egen försörjning?
Arbetsmarknadsenheten i Åstorps kommun söker en engagerad och flerspråkig arbetsmarknadscoach som vill stötta människor på deras väg mot arbete, studier och egen försörjning. Genom coachning, vägledning och motiverande arbete blir du en viktig del i vårt arbete med aktivitetskravet och andra arbetsmarknadsinsatser.
Om arbetsplatsen
Välkommen till Åstorp Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar!
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.
Du kommer att arbeta inom Arbetsmarknadsenheten som är organiserad under Kommunstyrelseförvaltningen i Åstorps kommun. Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsmål är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och att hjälpa till att slussa deltagaren vidare till den öppna arbetsmarknaden eller utbildning.
Vem är du?
Du är en person som tror på människors förmåga att utvecklas och ta steg mot egen försörjning. Du har ett coachande förhållningssätt, är lyhörd och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är trygg i att möta människor med olika bakgrund, erfarenheter och förutsättningar och kan motivera individer att ta ansvar för sin egen utveckling. Vi söker särskilt dig som är flerspråkig och kunskaper i arabiska är särskilt meriterande.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsfrågor, coachning, vägledning eller socialt arbete. Du har vana av att utveckla och leda gruppaktiviteter samt erfarenhet av att arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden.
Du har en god förmåga att motivera och inspirera människor till förändring och arbetar på ett strukturerat och självgående sätt. Vidare har du god administrativ förmåga och lätt för att samarbeta samt bygga förtroendefulla relationer med både deltagare och samverkanspartners.
Det är meriterande om du talar ytterligare ett eller flera språk utöver svenska.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
B-körkort.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vara självgående genom att ta ansvar för sin uppgift, ha ett strukturerat arbetssätt samt förmåga att driva processer vidare.
God samhällskännedom.
God förmåga att leda ett samarbete mellan individen, olika myndigheter och eventuella presumtiva arbetsgivare.
Positiv och öppen människosyn.
Mod och förmåga att arbeta lösningsfokuserat
Förmåga att skapa goda relationer.
Meriterande
Erfarenhet av kommunal arbetsmarknadsverksamhet.
Erfarenhet av arbete med individer som omfattas av arbetsmarknadspolitiska insatser.
Kunskaper i arabiska.
Erfarenhet av motiverande samtal (MI) eller lösningsfokuserat arbetssätt.
Erfarenhet av samverkan med Arbetsförmedlingen, socialtjänst eller andra myndigheter.
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid. Måndag - Fredag, kl.07.00 - 16.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20321014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps Kommun
(org.nr 212000-0936)
265 80 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åstorps kommun, Arbete och tillväxt Kontakt
Enhetschef
Linnéa Engnes linnea.engnes@astorp.se Jobbnummer
9976064