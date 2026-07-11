Arbetsledare till vår husfabrik i Fågelfors
Attacus Trähus AB / Chefsjobb / Högsby Visa alla chefsjobb i Högsby
2026-07-11
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Som anställd hos Attacus Trähus bidrar du i arbetet med att vara ett av marknadens större företag inom prefabricerade stomleveranser till professionella samhällsbyggare. Med resurser för åtagande gällande projektering, tillverkning och ibland montering, har företaget hittills varit engagerad inom träindustrin i nästan 50 år.
Att jobba hos oss:
Vi erbjuder dig yrkesmässig utveckling inom modernt bostadsbyggande. Att arbeta hos oss är både stimulerande och omväxlande, varje objekt är unikt och gör att man aldrig blir fullärd. Du erbjuds möjlighet till stort ansvar, korta beslutsvägar, möjlighet att påverka och utveckla våra arbetssätt och metoder. För att vi ska lyckas är vi övertygade om att den viktigaste framgångsfaktorn är kompetenta och delaktiga medarbetare. Vi vill att varje medarbetare ska trivas, må bra och vill stanna länge hos oss.Publiceringsdatum2026-07-11Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare hos oss på Attacus Trähus har du ansvar för:
Planera, leda och fördela det dagliga och långsiktiga arbetet i fabriken mot uppsatta mål
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande rutiner, processer och arbetsmiljöpolicy
Följa upp produktivitet och kvalitet samt agera vid avvikelser
Personalansvar med tillhörande arbetsuppgifter
Bemanningsplanering
Daglig avstämning av tidsredovisningar
Följa upp interna regelverk och arbetsbeskrivningar
Driva och delta i förbättringsarbete
Aktivt delta i den dagliga produktionenProfil
För att lyckas i rollen bör du stimuleras av att arbeta och kommunicera med personal. Med stor variation av arbetsuppgifter ser du utmaningar i att arbeta med ständiga förbättringar och drivs av att se människor växa. Utbildning och erfarenhet i arbetsledande funktion är meriterande, men inte ett krav.
Du är en samarbetsperson, som stimuleras av att arbeta både självständigt och i team. Vi tror att du kan fatta egna beslut och ta egna initiativ. Du är driven, kreativ och nyfiken med stark vilja att lära sig mer men även dela med dig av din kunskap till andra. Du har ett genuint teknikintresse och stimuleras av att lösa problem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: platsansokan@attacustrahus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attacus Trähus AB
(org.nr 556624-8893), http://attacustrahus.se
Bruksgatan 60 (visa karta
)
579 72 FÅGELFORS Jobbnummer
10000251